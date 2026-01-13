트럼프 “이란과 거래하는 나라 25% 관세” 고강도 압박…중국도 겨냥한 듯

CNN “중국산 제품에 관세 인상 가능…인도 터키 등도 이란 교역 파트너”

백악관 “외교가 최우선 선택지…군사 옵션도 주저 안 해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 11일(현지시간) 대통령 전용기 에어포스원에서 기자들과 질의 응답을 하는 모습. 연합뉴스

“이란 이슬람 공화국과 거래를 하는 모든 나라는 미국과의 모든 거래에 25%의 관세를 납부해야 한다”고 발표했다. 이란 정부의 반정부 시위 유혈 진압이 이어지자 압박 강도를 높인 것이다.

“이번 명령은 최종적이고 확정적이며 즉시 효력이 발생한다”고 적었다.

중국 외에도 인도, 아랍에미리트(UAE), 터키가 이란의 주요 교역 파트너로 간주된다”고 보도했다. 뉴욕타임스도 “이란의 최대 교역국인 중국은 미국의 주요 교역국 중 하나”라며 “이 관세가 시행될 경우 미국으로 수입되는 상당량의 상품 가격이 상승할 전망”이라고 전했다. 이란과의 교역을 이유로 중국에 대한 관세 인상이 현실화할 경우 지난해 10월 미중 정상회담 이후 휴전 중인 관세 전쟁에 영향을 미칠 수 있다.

트럼프는 13일 피트 헤그세스 국방장관과 마코 루비오 국무장관, 댄 케인 합참의장 등으로부터 이란 상황을 보고받고 군사적·비군사적 선택지를 검토할 계획이다. 트럼프

행정부는 이란 정권의 핵심 시설에 대한 군사 타격, 사이버 공격, 신규 제재 승인, 반정부 성향 온라인 계정 확대 지원 등을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

트럼프는 이란 지도부로부터 협상을 제안하는 전화를 해왔다는 사실을 전날 공개하기도 했다. 그는 “회담을 준비하고 있다”면서도 “현재 벌어지는 일들 때문에 회담이 열리기 전에 우리가 먼저 행동할 수도 있다”고 했었다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 기자들과 만나 “공습 역시 최고 군 통수권자가 선택할 수 있는 많은 옵션 중 하나지만 외교가 항상 대통령의 최우선 선택지”라며 “대통령은 필요하다고 판단되면 군사 옵션을 쓰는 데 주저하지 않으며 이란은 그 점을 누구보다 잘 알고 있다”고 설명했다.