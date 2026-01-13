트럼프 “관세 재판 불리하게 나오면 수조 달러 환급…미국 끝장”

연방대법원 판결 앞두고 또 압박

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 11일(현지시간) 대통령 전용기에서 취재진과 질의응답을 하는 모습. 연합뉴스

트럼프는 이날 트루스소셜에서 행정부가 관세 소송에서 패소하면 돌려줘야 할 환급액과 보상해야 할 투자액이 “수조(trillions) 달러”가 될 것이라며 “

트럼프는 “누구든 이게 신속하고 쉽게 될 수 있다고 말하는 사람은 이 매우 크고 복잡한 문제에 사실이 아니거나 부정확한, 또는 완전히 잘못 이해한 답을 하고 있다며 “

만약 대법원이 이 국가 안보 노다지(bonanza)와 관련해 미국에 반하는 판결을 한다면 우리는 끝장나는 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령의 상호관세 등 관세 정책의 위법 여부에 대한 연방대법원의 판결 선고가 임박하면서 오는 14일이 ‘디데이’가 될 가능성이 거론된다. 1심과 2심은 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 트럼프의 광범위한 관세 정책이 위법하다고 판결했고, 보수 우위의 대법원에서도 관세 정책에 대한 회의적인 의견이 나왔다.