“전례없는 독립성 훼손” 트럼프 행정부, 연준 수사 후폭풍…공화당도 비판

벤 버냉키, 재닛 옐런 등 전직 의장 등 수사 비판 성명

스콧 베선트 장관도 “수사가 상황을 엉망으로 만들었다”

백악관 “수사 지시 안 해” 선 긋기

도널드 트럼프 미국 대통령과 제롬 파월 연방준비제도 의장이 지난해 7월 워싱턴 DC의 연준 본부 리모델링 현장을 함께 둘러보는 모습. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 금리 인하 문제로 충돌해온 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 겨냥한 법무부 수사가 역풍을 낳고 있다. 역대 연준 의장들이 공동 성명을 내고 법무부를 비판하는 한편, 공화당 내에서도 비판 목소리가 나왔다.



벤 버냉키, 재닛 옐런, 앨런 그린스펀 등 역대 연준 의장 및 재무장관 등은 12일(현지시간) 공동 성명을 내고 연준의 독립성을 역설하며 “파월 의장에 대한 수사는 검찰의 공격을 통해 독립성을 훼손하려는 전례 없는 시도”라고 비판했다. 이들은 이어 “이는 제도적 기반이 취약한 신흥국 통화 정책이 결정되는 방식이며 인플레이션과 경제 전반의 기능에 극히 부정적인 결과를 초래한다”며 “법치주의가 가장 큰 강점이자 경제 성공의 토대인 미국에서는 용납될 수 없다”고 밝혔다. 성명에 이름을 올린 13명은 버락 오바마 행정부 등 민주당 정부뿐 아니라 조지 부시 행정부 당시 임명된 인사로 초당파적인 목소리를 냈다.



파월 의장의 전임자인 옐런 전 의장은 이날 CNBC 인터뷰에서 이번 사안에 대해 “극도로 소름 끼친다”라며 “시장은 이 사안을 우려해야 할 것”이라고 지적했다. 그는 파월 의장이 연준 리모델링 공사비와 관련해 의회 청문회 위증 혐의를 받는 점에 대해서도 “그가 위증했을 가능성은 제로”라며 “나는 그들이 파월의 자리를 원하고 파월을 내쫓고 싶어서 공격하는 것이라 생각한다”라고 말했다



트럼프 행정부의 스콧 베선트 재무장관도 이번 수사에 반대했다는 보도가 나왔다. 악시오스는 베선트 장관이 전날 트럼프에게 파월 의장 수사가 상황을 “엉망(mess)으로” 만들었다고 말하며 금융 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 의견을 개진했다 보도했다. 특히 베선트 장관은 또 이번 수사로 파월 의장이 오는 5월 의장 임기가 끝난 뒤에도 이사직은 임기인 2028년 초까지 고수할 가능성을 우려하고 있다고 악시오스는 전했다.



공화당 상원의원들도 법무부의 수사를 비판했다. 상원 은행위원회 소속 톰 틸리스 상원의원은 “트럼프 정부 인사들이 연준의 독립성을 끝내려 한다는 사실은 이제 의심할 여지가 없어졌다. 더 심각한 문제는 이제 법무부의 독립성과 신뢰성마저 의심의 대상이 됐다”고 비판했다. 리사 머코스키 상원의원은 “파월과 통화한 결과, 행정부의 조사가 강압적 시도라는 점이 분명해졌다”고 비판했다.



민주당 찰스 슈머 상원 원내대표는 “독립적이며 트럼프 뒤에 줄 서지 않는 사람은 누구나 수사를 받게 된다”며 “파월과 연준이 트럼프의 경제와 지지율이 바닥을 치는 원인이 아니다. 원인을 찾고 싶으면 거울을 봐라”고 비판했다. 같은 당 소속 엘리자베스 워런 상원의원은 이번 수사에 대해 “꼭두각시를 앉혀 중앙은행에 대한 부패한 장악을 완성하려 한다”고 비난했다.



반면 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 기자들을 만나 트럼프가 직접 수사를 지시한 바는 없다고 선을 그었다. 그는 “한 가지 확실한 것은 제롬 파월이 자기 직무를 제대로 하지 못했다는 점”이라며 “파월이 범죄자인지 아닌지는 법무부가 찾아내야 할 답변”이라고 말했다. 트럼프도 전날 NBC 인터뷰에서 파월 수사에 대해 전혀 모른다며 “그런 식으로 (수사) 할 생각조차 하지 않았다”고 말했다.



트럼프가 그동안 전 정부 인사나 자신과 충돌하는 이들에 대한 수사를 지시해왔다. 연준 리사 쿡 이사와 레티샤 제임스 뉴욕주 법무장관, 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장 등에 대한 무리한 수사는 실패로 이어졌고 ‘정치 수사’라는 논란이 계속됐다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



