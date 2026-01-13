[속보] 트럼프 “이란과 거래 국가, 대미 거래시 관세 25%”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 거래하는 모든 국가에 대미 관세 25%를 부과하겠다고 12일(현지시간) 밝혔다.
이란과 거래를 하는 국가들에 사실상 ‘2차 제재’를 시행하겠다는 것으로, 이란 정권을 압박하기 위한 조치로 보인다.
이란산 석유 최대 수입국인 중국을 겨냥하는 측면도 있다는 관측도 나온다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 “이란과 거래하는 모든 국가는 미국과 하는 모든 거래에 대해 25%의 관세를 부과받게 된다. 이는 즉시 효력을 발휘한다”고 말했다.
이어 “이 명령은 최종적이며 확정적인 것”이라고 덧붙였다.
백악관은 이란 상황과 관련해 외교적인 해결책을 최우선으로 고려하고 있다면서도 군사행동도 선택지 중 하나라고 밝혔다.
이란 정부는 미국 측에 핵 협상 재개를 제안했고, 백악관은 이에 응할지를 검토하고 있다.
트럼프 대통령은 전날 기자들에게 회담이 준비되고 있다면서도 “현재 벌어지는 일들 때문에 회담이 열리기 전에 우리가 먼저 행동해야 할 수도 있다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사