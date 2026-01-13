[속보] 서울 시내버스 오늘 첫차부터 파업…교통대란 우려
서울 시내버스 노동조합이 13일 첫차부터 무기한 전면파업에 돌입한다.
서울 시내버스 노조가 파업을 하는 것은 2년 만이다. 서울에서만 버스 7382대가 운행 중인 만큼 시민들이 출근길 불편을 겪을 것으로 보인다.
전국자동차노동조합연맹 서울시버스노동조합과 사측인 서울시버스운송사업조합은 이날 새벽 1시30분쯤 임금 및 단체협약(임단협) 협상 결렬을 선언했다.
노사는 전날 오후 3시쯤부터 서울 영등포구 서울지방노동위원회에서 임단협 관련 특별조정위원회 사후 조정회의를 진행했다. 하지만 10시간 넘게 이어진 마라톤 협상에도 합의점을 찾지 못했다.
이에 따라 노조는 이날 오전 4시부터 예정대로 총파업에 돌입하기로 했다.
노사는 통상임금 문제를 놓고 이견을 좁히지 못했다.
사측은 대법원 판결에 따라 상여금을 통상임금으로 인정하면서 발생하는 과도한 인건비 부담을 합리적인 수준으로 맞추도록 상여금을 기본급에 포함하는 형태의 새 임금 체계를 도입하자고 제안했다.
그러고는 총 10.3%의 임금 인상안을 제시했다.
그러나 노조는 “통상임금 인정에 따른 추가 임금 지급은 이번 협상에서 논외로 하자”면서 임금체계 개편 없이 임금 3% 인상과 정년 65세로 연장, 임금 차별 폐지를 요구했다.
이에 사측은 노조 제안대로 임금 3%를 인상하고 추후 상여금을 통상임금으로 인정하면 임금이 사실상 약 20% 오르는 결과가 발생해 무리한 요구라고 맞섰다.
지노위 조정위원들이 통상임금 인상은 논외로 하고 우선 임금을 전년 대비 0.5% 인상하는 방안을 조정안으로 제시했다. 다만 노조가 이를 사실상 ‘임금 동결’이라고 보면서 끝내 합의에 이르지 못했다.
버스노조는 대시민 호소문을 내고 “서울시와 사측은 통상임금 지급을 최대한 지연시키면서 임금 동결이라는 폭거를 강행하려 하고 있다”면서 “다른 시도와 사업주와 달리 오로지 서울시와 서울 시내버스 사업주만이 (상여금을 통상임금으로 인정한다는) 대법원 판결을 이행하지 않은 채 막무가내로 불법행위를 자행하고 있다”고 지적했다.
노사는 아직 추가 교섭 일정을 잡지 않았다. 다만 물밑에서 접촉을 이어갈 것이라는 관측이 나온다.
서울시는 출퇴근길 시민들이 겪는 불편을 최소화하기 위해 이날 오전 4시 첫차부터 비상수송대책을 시행, 대체 교통수단을 투입한다.
지하철은 출퇴근 시간대를 오전 7시부터 10시까지 1시간을 연장해 열차를 추가로 투입한다. 또 심야 운행 시간도 다음날 2시까지 연장한다. 이를 통해 하루 총 172회 증회 운행한다.
지하철역과의 연계를 위해 25개 자치구에서는 무료 셔틀버스를 투입할 예정이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
