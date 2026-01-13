‘쥐롤라’ 이창호 “뮤지컬 따라하다 ‘비틀쥬스’ 각색까지 참여했어요”

심설인 협력 연출가 제안…한국 관객에 맞는 코미디 추가

정성화, 정원영, 김준수의 색깔에 따라 맞춤형 유머 준비



뮤지컬 ‘비틀쥬스’의 코미디 각색 작가로 참여한 이창호. (c)CJ ENM

지난 2024년 유튜브 알고리즘을 강타한 ‘쥐롤라’는 코미디언 이창호가 뮤지컬 ‘킹키부츠’의 여장남자 롤라를 패러디한 영상이다. 이창호는 곽범과 함께 운영하는 인기 유튜브 채널 ‘빵송국’에서 동료 코미디언들과 함께 2021년부터 뮤지컬 넘버를 패러디해 업로드하는 ‘뮤지컬스타’를 선보여 왔다. 2024년 4번째 시즌에서 이창호의 ‘부캐’인 뮤지컬배우 이호광이 롤라의 넘버 ‘랜드 오브 롤라’를 부르는 영상이 그야말로 대박을 쳤다. 코믹한 비주얼과 화려한 퍼포먼스 덕분에 쥐롤라 영상은 공개 하루만에 100만뷰를 넘기더니 3개월만에 800만회를 기록했다. 당시 이창호의 롤라 분장 모습이 쥐를 닮았다는 이유로 ‘쥐롤라’라는 별명이 붙었다.



쥐롤라는 평소 뮤지컬에 관심 없던 사람들에게까지 뮤지컬 장르와 뮤지컬배우들에 대한 관심을 이끌어냈다. 그리고 그해 가을 무대에 오른 뮤지컬 ‘킨키부츠’ 10주년 공연은 쥐롤라의 인기 덕에 전석 매진을 달성하는 기염을 토했다.



4년 만에 돌아온 뮤지컬 ‘비틀쥬스’(~3월 22일까지 LG아트센터 시그니처홀)는 웃음을 강화하기 위해 이창호를 코미디 각색 작가로 기용하는 승부수를 던졌다. 최근 서울 종로구의 한 카페에서 국민일보와 만난 이창호는 “쥐롤라를 비롯해 뮤지컬 패러디 콘텐츠가 인기를 끌었지만, 나를 뮤지컬 각색으로 불러줄 것이라고는 상상 못 했다. 그래서 처음 제안받았을 땐 몰래카메라인 줄 알았다”고 소감을 밝혔다.



정성화가 타이틀롤로 출연한 뮤지컬 ‘비틀쥬스’ (c)CJ ENM

팀 버튼 감독의 1988년 동명 영화가 원작인 뮤지컬 ‘비틀쥬스’는 2019년 미국 뉴욕 브로드웨이에서 초연됐다. 지옥에서 쫓겨나 인간 세상에 유배 온 악동 유령 비틀쥬스가 엄마를 여읜 소녀 리디아와 얽히면서 벌어지는 소동을 그렸다. 대본은 스캇 브라운과 앤서니 킹이 공동집필을 맡았으며, 뮤지컬 ‘킹콩’으로 브로드웨이에서 주목받은 호주 출신 싱어송라이터 에디 퍼펙트가 작사와 작곡을 맡았다. 2021년 세계 최초로 한국에서 라이선스 공연이 올라간 데 이어 지난 12월부터 재연이 이뤄지고 있다.



이창호에게 ‘비틀쥬스’의 코미디 각색 작가를 제안한 것은 이번 공연의 한국 협력 연출가 심설인이다. 이날 인터뷰에 함께한 심 연출가는 “‘비틀쥬스’ 재연을 준비하면서 대본의 괴랄한 재미와 개그를 어떻게 제대로 살려야 할지 고민할 때 쥐롤라 등 이창호 작가의 ‘뮤지컬스타’를 봤다”면서 “코미디언으로서 노래나 캐릭터에 대한 이해도가 높은 이 작가에게 대본의 코미디 각색을 맡기면 좋겠다는 생각이 들었다. 그리고 이 작가가 흔쾌히 우리의 ‘고난의 배’에 탑승했다”고 말했다.



뮤지컬 ‘비틀쥬스’의 심설인(왼쪽) 협력 연출가와 이창호 코미디 각색 작가 (c)CJ ENM

블랙코미디인 ‘비틀쥬스’는 원작에 정치적이거나 성적인 표현이 꽤 나오는 만큼 한국 관객에게 맞춰 수위를 조절하거나 표현을 바꾸는 것이 중요하다. 또한, 독특한 캐릭터인 비틀쥬스가 한국 관객에게 친숙하게 느껴지도록 만드는 것도 필요했다.



이창호는 “코미디 각색을 하면서 자칫 원작을 난도질하는 것은 아닌지 걱정이 됐다. 그래서 처음에는 자기 검열도 했다. 그러다가 큰누나 같은 심 연출님과 작은누나 같은 김수빈 번역가님이 ‘비틀쥬스는 사회성이 없어서 말을 가리지 않는 자유로운 캐릭터’라며 수위를 생각하지 말고 쓰라고 조언했다”면서 “이후 각색 장면을 8~9가지로 짠 뒤 두 누나와 함께 관객들이 불편해하지 않고 웃을 수 있는 최적의 표현을 선택하고 다듬었다”고 설명했다. 이어 “연습 현장에서 배우들도 많은 아이디어를 냈다. 예를 들어 ‘이누야사’ 밈을 패러디한 비틀쥬스의 마지막 인사 ‘안녕히 계세요, 여러분’은 김준수의 아이디어였다’고 소개했다.



정원영이 타이틀롤을 맡은 뮤지컬 ‘비틀쥬스’ (c)CJ ENM

여기에 ‘비틀쥬스’의 재미를 극대화한 것은 캐릭터에 특화된 웃음 포인트다. 특히 비틀쥬스 역에 트리플 캐스팅된 정성화, 정원영, 김준수의 색깔에 따른 맞춤형 유머가 주효했다. 이창호는 “초연 멤버였던 정성화는 안정적이면서 클래식한 코미디를 구사하고, 연기 스펙트럼이 넓은 정원영은 괴짜다운 ‘악동’의 모습을 잘 표현한다. 그리고 김준수는 독한 대사마저 사랑스럽게 소화해내는 귀여움이 무기였다”고 말했다.



실제로 이창호가 참여한 뮤지컬 ‘비틀쥬스’에 대해 관객들은 초연보다 훨씬 재밌어졌다는 반응을 내놓고 있다. 심 연출가는 “‘비틀쥬스’를 준비할 때 우리 팀의 회의 시간은 4~5시간 정도 걸리곤 했는데, 이 작가가 우리는 상상하지 못하던 대사를 준비하는가 하면 그 대사를 직접 보여줘서 늘 즐거웠다. 그런 분위기와 리듬이 바로 ‘비틀쥬스’에 필요했었다”고 고마움을 표했다.



김준수가 타이틀롤로 출연한 뮤지컬 ‘비틀쥬스’ (c)CJ ENM

장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



