구리시, 갈매권역 주민과 GTX-B 갈매역 추가 정차 논의
경기 구리시가 GTX-B 노선의 갈매역 추가 정차 실현을 위해 갈매권역 주민들과 간담회를 열고 추진 경과와 향후 대응 방안을 공유했다.
구리시는 최근 갈매신도시연합회 등 갈매권역 주민들과 간담회를 개최하고, GTX-B 갈매역 추가 정차 타당성 검증 용역 결과와 국토교통부의 입장을 설명하며 주민 의견을 청취했다.
이번 간담회는 지난해 12월 열린 ‘GTX-B 갈매역 추가 정차 타당성 검증 용역 최종 보고회’ 이후 제기된 주민들의 궁금증과 우려를 해소하기 위해 마련됐다.
백경현 구리시장은 “갈매역 추가 정차는 행정적 판단만으로 결정되기 어려운 사안으로, 민간사업자와의 합의가 선행돼야 하고 국토교통부의 정책적 판단과 정치적 논의가 함께 이뤄져야 한다”며 추진 과정의 현실적인 한계를 설명했다.
구리시는 향후 전문 학술 용역을 통해 운임 손실 우려 등 민간사업자의 주요 쟁점을 보다 면밀히 검토하고, 이를 바탕으로 최종 합의를 이끌어낸다는 계획이다. 또한 국토교통부와는 갈매권역의 특수성, 이용 수요 증가, 환승 여건 등 정책적 요소를 종합적으로 검토해 갈매역 정차가 반영될 수 있도록 정책적·정치적 협의를 지속해 나갈 방침이다.
백 시장은 “GTX-B 갈매역 추가 정차는 단순한 교통 인프라 문제가 아니라 6만여 갈매권역 주민들의 교통 불편을 해소하기 위한 중요한 정책 과제”라며 “갈매역 정차 실현을 최우선 목표로 삼고 모든 행정적·정책적 노력을 다하겠다”고 강조했다.
한편, 국토교통부는 GTX-B 갈매역 추가 정차에 대해 갈매권역의 이용 수요와 환승 여건 등이 추가로 고려될 경우 재검토가 가능하다는 입장을 밝힌 바 있다.
구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
