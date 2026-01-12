파주시, 군사시설보호구역 규제 추가 완화
25사단과 1.5㎢ 행정위탁 합의각서 체결
경기 파주시가 제25보병사단과 군사시설보호구역 인허가 규제를 추가로 완화했다.
파주시는 지난해 10월에 이어 지난 9일 25사단과 총 1.5㎢ 규모(축구장 215개 면적)의 군사시설 보호구역 행정위탁 합의각서를 체결했다고 12일 밝혔다. 이번 합의를 통해 파주시 내 전체 행정위탁 면적은 68.7㎢로 확대됐다.
‘행정위탁’은 군사시설 보호구역 내 건축물 신·증축 등 인허가 권한을 지자체에 위임하는 제도로, 이번 합의 지역에서는 지정 높이 이하 건축 시 군부대와 별도 협의 없이 시 자체 허가만으로 건축이 가능하다. 이로 인해 인허가 기간이 단축되고 토지개발 비용도 절감될 것으로 기대된다.
이번에 행정위탁이 적용된 지역은 ▲파주콘텐츠월드 일반산업단지 일대 1㎢(20m 위임) ▲법원읍 웅담리 333번지 일대 0.15㎢(7m 위임) ▲법원읍 웅담리 110번지 일대 0.35㎢(7m 위임)다.
김경일 파주시장은 “전향적인 결정을 내려준 25사단에 감사드린다”며 “앞으로도 제1군단 및 예하 사단들과 협력해 접경 지역의 오랜 규제를 해소하고 도시 발전을 앞당기겠다”라고 말했다.
한편, 행정위탁 지역의 세부 지번은 파주시 누리집 공고·홍보 새소식란에서 확인할 수 있으며, 각 필지별 군사시설 보호구역 현황은 토지이(e)음 누리집을 통해서도 확인할 수 있다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사