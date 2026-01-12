오석규 경기도의원 ‘뛰고 또 뛰는 젊은 정치인’ 출판기념회 개최

의정부시장 출마를 준비 중인 오석규 경기도의원이 자신의 정치 여정과 지역 비전을 담은 저서 출판기념회를 연다.

오는 6월 치러질 제9회 전국동시지방선거에서경기도의회 문화체육관광위원회 소속 오석규 경기도의원(더불어민주당·의정부4)은 오는 31일 의정부시 낙원웨딩홀(웨딩더낙원) 7층에서 저서 '뛰고 또 뛰는 젊은 정치인' 출판기념회를 개최한다.이번 행사는 오 의원이 현장에서 직접 체감한 지방행정의 현실과 개선 방향, 그리고 의정부의 신성장 동력과 미래 비전을 시민들과 공유하는 자리로 마련됐다.저서에는 정치에 입문하게 된 계기부터 경기도의원으로 활동하며 겪은 치열한 행정 현장, 정책 성과들이 담겼으며, 교육·교통·복지·문화·체육·관광·정주여건 개선 등 주요 정책 분야를 단계적으로 풀어낸 내용이 수록됐다.오 의원은 출판기념회를 준비하는 과정에서 지역 선배 정치인의 행사가 먼 원활히 진행될 수 있도록 자신의 홍보 일정을 조정하는 등 정치적 도의를 지켜 지역 정치권에 훈훈함을 더했다.이는 평소 오 의원이 강조해 온 '배려의 정치'를 실천한 사례다. 출판기념회에서는 오 의원이 시민들과 직접 만나 삶과 정치, 의정부의 미래를 허심탄회하게 나누는 소통의 장으로 진행될 예정이다.오 의원은 저서를 통해 탁상행정의 한계를 넘어 24시간 현장을 누비며 주민 목소리를 정책에 반영해 온 젊은 정치인의 행정 철학과 실천 과정을 풀어냈다.특히 시 승격 60년을 넘긴 의정부가 재정 위기와 성장 정체라는 난관을 극복하고 다시 도약하기 위한 정책 방향을 젊은 정치인의 시각에서 제시할 계획이다.오 의원은 "이번 출판기념회는 의정부를 다시 젊고 역동적인 도시로 만들기 위해 시민들과 지혜와 마음을 나누는 자리"라며 "앞으로 더 열심히 뛰겠다는 다짐을 시민들 앞에서 다시 세우고 싶다"고 말했다.한편, 오 의원은 이번 출판기념회를 계기로 오는 6월 지방선거에서 의정부시장 출마를 공식화할 계획이다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr