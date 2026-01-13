K철강 언제쯤 볕드나… 관세 이어 탄소장벽까지 “올해도 어둡다”
국내 철강업계가 글로벌 보호무역 강화와 수요 부진, 중국산 공세 등 ‘다(多)중고’ 속에서 반등의 실마리를 찾지 못하고 있다. 지난해 철강 수출이 감소한 데 이어 올해도 주요 수출국의 ‘관세 장벽’ ‘탄소 장벽’이 더욱 높아지면서 부담이 더 커질 것으로 보인다.
13일 한국철강협회에 따르면 지난해 국내 철강 수출량은 2825만2281t으로 집계됐다. 전년 2835만411t 대비 0.3% 줄어든 수치다. 전체 수출 감소 폭은 크지 않았지만, 주요 시장별로는 뚜렷한 감소세가 나타났다.
특히 철강 관세 50%를 부과한 미국 시장에서 크게 위축됐다. 미국 정부가 지난해 3월 12일부터 철강 제품에 25% 관세를 부과한 데 이어 6월 4일부터는 관세율을 50%로 상향한 것이 직격탄이 됐다. 지난해 대미 철강 수출량은 254만1269t으로 전년 대비 8.0% 줄었다. 특히 50% 관세율이 적용된 지난해 7월부터는 월 20만t을 웃돌던 수출물량이 10만t대로 내려앉았다. 지난해 7~12월 대미 수출량은 전년 동기 대비 11.1% 감소한 115만3078t으로 집계됐다.
유럽연합(EU) 인도 중국 일본 등 주요 시장의 수출량도 감소했다. EU 수출량은 2024년(422만2994t) 대비 8.0% 감소한 388만4440t에 그쳤고, 인도 중국 일본도 각각 20만~30만t이 줄었다. 베트남과 튀르키예 수출은 각각 21.8%, 7.9% 증가했으나 주요 시장 감소분을 상쇄하긴 역부족이었다.
올해 전망은 더 어둡다. EU는 철강 세이프가드 쿼터를 대폭 줄인 데 이어 올해부터는 탄소국경조정제도(CBAM)를 본격 적용한다. EU는 지난해 기준 한국 철강 수출 물량의 13.4%를 차지한 최대 시장이다. 업계는 향후 10년간 국내 철강업계가 부담해야 할 탄소 인증서 비용이 3조원을 웃돌 것으로 보고 있다. 단순 관세 부과가 아닌 비용 구조 자체를 바꾸는 규제라는 점에서 중장기적 부담은 더욱 크다.
북미 지역 보호무역 기조도 강화되고 있다. 캐나다는 자유무역협정(FTA) 체결국에 적용하던 철강 저율관세할당(TRQ) 기준을 100%에서 75%로 축소하고, 철강 파생제품에는 25% 관세를 부과하기로 했다. 멕시코도 올해부터 한국과 중국 등 FTA 미체결국에 최대 50%의 관세를 적용한다.
글로벌 철강 시장 전반의 침체도 부담 요인이다. 세계철강협회에 따르면 2024년 세계 총 조강 생산량은 18억8260만t으로 전년 대비 0.8% 감소했는데, 같은 기간 국내 연간 조강 생산량은 6350만t으로 4.7% 줄어 글로벌 평균보다 감소 폭이 컸다.
한국산업연구원(KIET)은 올해 국내 철강 수출 물량이 지난해 대비 6.4% 감소한 2682만t에 그칠 것으로 전망했다. 업계 관계자는 “관세와 환경 규제가 동시에 강화되는 상황에서 고부가가치 제품 확대와 수출 시장 다변화 없이는 돌파구를 찾기 쉽지 않다”며 “올해도 철강 업계 전반에 쉽지 않은 한 해가 될 것”이라고 말했다.
