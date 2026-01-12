교육현장에 ‘기업가정신’ 심는다… 한경협, 교원 동계 연수
한국경제인협회 기업가정신발전소는 미래 세대에게 필수적인 기업가정신을 교육 현장에 확산하기 위해 전국 교장·교감 및 교사를 대상으로 한 동계 연수 프로그램을 개최했다고 12일 밝혔다.
연수는 이날부터 오는 16일까지 5일간 한국교총 종합연수원에서 진행된다. ‘교장·교감 대상 기발한 스쿨 CEO 교실’ ‘교사 대상 기발한 경제 교실’ ‘기발한 기업가정신과 리더십 교실’ 총 3개 과정으로 구성됐다.
이번 연수는 교육 현장의 주체인 교사들의 역할과 가치를 재조명하고, 인공지능(AI)·기술 전환 시대에 경제와 기업가정신에 대한 이해를 바탕으로 전문 역량을 강화하기 위해 기획됐다. 최근 인공지능(AI)에 대한 교원들의 관심도가 높은 만큼 미래 인재에 필요한 역량, AI를 활용한 교육사례, 교원의 역할 등을 다룰 예정이다.
연수에 앞서 실시한 전국 교원들을 대상으로 한 설문조사(714명 응답)에서 교사들의 절반 이상(56.0%)은 기업가정신에 대해 알고 있다고 답했다. 또한 71.1%는 기업가정신과 교원이 밀접하게 연관되어 있다고 생각하는 것으로 조사됐다. 구체적으로 교사의 기업가정신을 ‘미래 변화 예측과 교육 비전 제시 및 전파(27.5%)’ ‘자기 주도적이고 창의적인 교육활동(25.4%)’ ‘혁신적인 교육 기획 및 주도적 실행 태도(22.0%)’로 꼽았다.
교사로서의 전문성과 노하우를 기반으로 개인 브랜딩 계획이 있는지를 묻는 질문에는 응답자의 67.9%가 도서 집필, 유튜브, 강연 등을 통해 개인 브랜드화에 대한 의향이 있다고 답했다. 그 이유로는 ‘내가 얻은 교육 성과나 노하우를 다른 교원들과 공유하고 전파하고 싶음(25.8%)’이라는 응답이 가장 많았고 ‘교육 전문가로서 전문성을 높이고 주도적으로 성장하고 싶다(23.9%)’ ‘정년 이후의 커리어 계획에 따라 개인 브랜딩이 필요하다고 느낌(22.1%)’ 순으로 나타났다. 경제적 수입을 얻기 위함(13.6%)이라는 이유는 가장 낮은 응답률을 보였다.
‘교사의 기업가정신’을 주제로 개인 브랜드화에 기여하는 연수나 캠프 프로그램이 개설된다면 84.3%에 달하는 교사가 참가 의향이 있다고 밝혔다. 특히 ‘AI 시대에 필요한 인재상 및 삶의 방향(29.0%)’ ‘창업 및 투자, 재테크에 대한 이해(22.0%)’ ‘AI 기반 교육 및 기술 트렌드(21.3%)’ 주제에 큰 관심을 보였다.
정철 한경협 기업가정신발전소장은 “주도적으로 성장하고자 하는 교사들이 많고, 자신들의 노하우와 교육적 가치를 널리 공유하고자 하는 의지가 매우 크다는 점을 확인했다”며 “이는 기업가정신의 핵심 요소인 문제 해결, 성장, 가치 창출의 태도와 맞닿아 있다”고 말했다. 이어 “앞으로도 교육계와 기업가정신의 결합을 통해 교사들의 전문성과 자부심을 높이고, 교육 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
