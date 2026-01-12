“중증 환자는 우선 응급실 이송, 상태 안정화 되면 전원 고려”
국립의료원장 업무보고 발언
소방청·복지부 갈등도 시사
서길준 국립중앙의료원장은 응급실 뺑뺑이(미수용)의 해법으로 “중증 환자는 응급실에서 먼저 받고 안정화된 상태에서 배후 진료과가 없으면 그다음 전원을 고려하는 게 맞지 않나 생각한다”고 말했다.
서 원장은 12일 정부세종청사에서 열린 보건복지부 산하기관 업무보고에서 “개인적인 생각으로 현장에서 뺑뺑이 돌면서 환자가 생명을 잃는 것보다는 낫다”며 이같이 말했다.
서 원장은 응급실 뺑뺑이 해법을 찾기 어려운 이유로 이해관계자의 시각차를 꼽았다. 서 원장은 “응급실 뺑뺑이를 바라보는 국민의 눈높이와 응급의료 종사자의 눈높이가 다르다. 상당히 괴리가 있다”고 지적했다.
구체적으로 “119 구급대원 입장에선 환자를 현장 처치, 이송하는 것도 어려운데 병원 선정까지 전화 수십통을 돌리는 문제에 부담을 느낀다”며 “반면 의사들은 배후 진료과가 없는 상황에서 환자를 받으면 더 위험해진다고 생각한다”고 말했다.
최근 응급실 미수용 해법을 두고 소방청과 복지부 사이의 심각한 갈등 상황을 시사하는 발언도 나왔다. 서 원장은 “소방청과 국립중앙의료원 산하 중앙응급의료센터에서 (응급환자 이송에) 공동 대응하겠다는 게 처음엔 300건 가까이 됐지만, 현재는 매달 17~20건도 채 안 된다”며 “최근에는 소방청에서 공동 대응 안 하겠다는 선언까지 했다”고 말했다.
이어 서 원장은 “소방청 입장에서 국립중앙의료원 산하의 중앙응급의료센터를 대화 상대로 인정하지 않는다는 생각이 많이 든다”며 “중앙응급의료센터를 복지부 산하 기관으로 독립화시켜서 오히려 대화 상대의 위치를 올려주는 것이 바람직하지 않을까 생각한다”고 말했다.
현재 국무조정실에선 복지부·소방청이 참여하는 ‘응급의료TF’를 운영하면서 응급실 뺑뺑이 해법을 최종 검토 중인 것으로 알려졌다. 소방청은 현장 구급대원이 중증·응급환자를 이송지침에 따라 이송 병원을 직접 선정해야 한다고 주장한다. 반면 복지부는 배후 진료 인력이 부족한 상황을 고려해 전원을 최소화한 병원 선정이 필요하다는 입장이다. 양측의 시각차가 부처 간 갈등 관계로 번지고 있다는 우려도 나온다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
