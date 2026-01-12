월드컵의 해, 유럽파 젊은피 펄펄
월드컵의 해가 시작되자마자 유럽파 ‘젊은피’가 펄펄 끓고 있다.
잉글랜드 챔피언십(2부) 스완지시티에서 뛰고 있는 엄지성이 12일(한국시간) 두 달여 만에 득점포를 가동했다. 이날 영국 웨일스 스완지닷컴 스타디움에서 열린 2025-2026 FA컵 3라운드(64강전) 웨스트브로미치 앨비언과의 경기에서 후반 3분 절묘한 감아차기로 선제골을 터뜨렸다. 앞서 지난해 11월 정규리그 14라운드에서 마수걸이 골을 넣은 게 마지막이었다.
이날 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전한 엄지성은 전반에만 두 차례 유효슈팅을 기록하며 상대를 위협했다. 후반전이 시작되자마자 페널티 지역 왼쪽에서 박스 모서리 쪽으로 공을 몰고 들어갔고, 감각적인 오른발 슈팅으로 골문 상단 구석을 정확히 찔렀다. 축구 통계 전문 매체 풋몹은 엄지성에게 양 팀 통틀어 최고 평점인 8.3을 줬다. 다만 팀은 2대 2로 비긴 후 승부차기에서 5대 6으로 패했다.
양현준(셀틱)의 기세도 심상치 않다. 전날 2025-2026 스코틀랜드 프리미어십 22라운드 던디 유나이티드와의 홈 경기에 선발 출전해 선제 결승골을 기록하며 팀의 4대 0 완승을 이끌었다. 최근 리그 4경기에서 3골을 몰아넣으며 상승세를 타고 있다.
특히 윙 포워드와 윙백을 오가며 멀티플레이어로 자리매김하는 모습이다. 양현준은 윌프레드 낭시 전 감독 체제에서 윙백으로 역할을 바꿔 뛰면서 공격력이 살아나기 시작했다. 감독 교체 이후 첫 경기였던 이날 본래 포지션인 측면 공격수로 복귀했고, 또 한 번 골맛을 보며 활약을 이어갔다.
최근 잉글랜드 챔피언십 선두 코번트리시티로 이적한 양민혁도 성공적인 데뷔전을 치렀다. 전날 스토크시티와의 FA컵 3라운드 경기에서 왼쪽 최전방 공격수로 선발 출전했다. 양민혁은 72분간 뛰며 패스 성공률 88%, 지상 경합 성공률 50% 등을 기록하며 좋은 평가를 받았다. 다만 후반 24분 박스 바깥에서 날린 오른발 중거리슛이 골키퍼의 선방에 막히면서 데뷔골은 만들지 못했다.
