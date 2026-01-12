시사 전체기사

월드컵의 해, 유럽파 젊은피 펄펄

입력:2026-01-12 17:50
공유하기
글자 크기 조정
엄지성이 12일(한국시간) 영국 웨일스 스완지닷컴 스타디움에서 열린 2025-2026 FA컵 3라운드 웨스트브로미치 앨비언과의 경기에서 선제골을 터뜨리고 있다. 스완지시티 홈페이지 캡처

월드컵의 해가 시작되자마자 유럽파 ‘젊은피’가 펄펄 끓고 있다.

잉글랜드 챔피언십(2부) 스완지시티에서 뛰고 있는 엄지성이 12일(한국시간) 두 달여 만에 득점포를 가동했다. 이날 영국 웨일스 스완지닷컴 스타디움에서 열린 2025-2026 FA컵 3라운드(64강전) 웨스트브로미치 앨비언과의 경기에서 후반 3분 절묘한 감아차기로 선제골을 터뜨렸다. 앞서 지난해 11월 정규리그 14라운드에서 마수걸이 골을 넣은 게 마지막이었다.

이날 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전한 엄지성은 전반에만 두 차례 유효슈팅을 기록하며 상대를 위협했다. 후반전이 시작되자마자 페널티 지역 왼쪽에서 박스 모서리 쪽으로 공을 몰고 들어갔고, 감각적인 오른발 슈팅으로 골문 상단 구석을 정확히 찔렀다. 축구 통계 전문 매체 풋몹은 엄지성에게 양 팀 통틀어 최고 평점인 8.3을 줬다. 다만 팀은 2대 2로 비긴 후부차기에서 5대 6으로 패했다.

양현준이 지난 3일(현지시간) 스코틀랜드 글래스고의 셀틱 파크에서 열린 2025-2026 스코티시 프리미어십 21라운드 레인저스와의 경기에서 선제골을 터뜨린 뒤 기뻐하고 있다. 로이터연합뉴스

양현준(셀틱)의 기세도 심상치 않다. 전날 2025-2026 스코틀랜드 프리미어십 22라운드 던디 유나이티드와의 홈 경기에 선발 출전해 선제 결승골을 기록하며 팀의 4대 0 완승을 이끌었다. 최근 리그 4경기에서 3골을 몰아넣으며 상승세를 타고 있다.

특히 윙 포워드와 윙백을 오가며 멀티플레이어로 자리매김하는 모습이다. 양현준은 윌프레드 낭시 전 감독 체제에서 윙백으로 역할을 바꿔 뛰면서 공격력이 살아나기 시작했다. 감독 교체 이후 첫 경기였던 이날 본래 포지션인 측면 공격수로 복귀했고, 또 한 번 골맛을 보며 활약을 이어갔다.

최근 잉글랜드 챔피언십 선두 코번트리시티로 이적한 양민혁도 성공적인 데뷔전을 치렀다. 전날 스토크시티와의 FA컵 3라운드 경기에서 왼쪽 최전방 공격수로 선발 출전했다. 양민혁은 72분간 뛰며 패스 성공률 88%, 지상 경합 성공률 50% 등을 기록하며 좋은 평가를 받았다. 다만 후반 24분 박스 바깥에서 날린 오른발 중거리슛이 골키퍼의 선방에 막히면서 데뷔골은 만들지 못했다.

정신영 기자 spirit@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
檢, ‘관악구 피자가게 살인’ 김동원에 사형 구형
올림픽 한 달도 안 남았는데… 아이스하키 빙판 구멍, 스키장은 완공도 못해
성남시, 대장동 가압류계좌 확인해보니 ‘깡통 계좌’
연수 중 배드민턴 치다 숨진 교사…법원 “공무상 재해 아냐”
“역대 최대”…1인당 평균 가계대출 ‘9700만원’ 넘었다
지정학적 리스크 증가에…‘삼전닉스’ 제치고 돌아온 방산주 질주
“이번 대표팀 정신력 남달라… 2006년 ‘WBC 4강’의 향기”
‘경제난’ 이란, 47년 신정체제 최대 위기… 미, 군사개입 준비
국민일보 신문구독