월드컵의 해, 유럽파 젊은피 펄펄

엄지성이 12일(한국시간) 영국 웨일스 스완지닷컴 스타디움에서 열린 2025-2026 FA컵 3라운드 웨스트브로미치 앨비언과의 경기에서 선제골을 터뜨리고 있다. 스완지시티 홈페이지 캡처

월드컵의 해가 시작되자마자 유럽파 ‘젊은피’가 펄펄 끓고 있다.

다만 팀은 2대 2로 비긴 후 승 부차기에서 5대 6으로 패했다.

양현준이 지난 3일(현지시간) 스코틀랜드 글래스고의 셀틱 파크에서 열린 2025-2026 스코티시 프리미어십 21라운드 레인저스와의 경기에서 선제골을 터뜨린 뒤 기뻐하고 있다. 로이터연합뉴스

72분간 뛰며 패스

성공률 88%, 지상 경합 성공률 50% 등을 기록하며 좋은 평가

를 받았다. 다만