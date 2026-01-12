“대통령 언급도 무시”… 게임이용자협, 복지부 ‘게임 중독’ 분류 규탄
한국게임이용자협회는 보건복지부가 법적 근거 없이 ‘인터넷 게임’을 중독 관리 대상으로 규정하고 있는 행태에 대해 규탄한다고 12일 밝혔다.
협회는 복지부가 문화체육관광부의 항의 공문과 “게임은 중독물질이 아니다”라는 이재명 대통령의 현장 간담회 언급에도 불구하고 이를 시정하지 않고 있다고 지적했다.
협회에 따르면 현행 정신건강복지법은 중독 관리 대상을 알코올, 마약, 도박, 인터넷 등으로 명시하고 있을 뿐 ‘게임’은 포함하지 않고 있다.
협회는 지난해 6월 이를 지적하며 문구 삭제를 요청하는 공개 청원을 제기했으나 복지부는 법정 처리 기한을 200여 일이나 넘긴 지난 5일에야 청원 내용과 무관한 답변을 내놓았다.
이철우 협회장은 “게임이 문화예술로 인정받고 국민의 대표적 취미로 자리 잡은 상황에서 복지부가 법률 내용과 대통령의 명확한 언급조차 무시하고 있다”고 비판했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
