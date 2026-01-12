시사 전체기사

포천시, 국가유공자 예우 강화…6·25 참전영웅수당 신설

입력:2026-01-12 17:39
보훈 관련 수당도 평균 25% 인상


경기 포천시가 2026년부터 국가유공자와 보훈가족을 위한 지원을 대폭 강화한다. 보훈명예수당을 인상하고, ‘6·25전쟁 참전영웅수당’을 새롭게 도입해 고령 참전유공자들의 생활 안정과 헌신을 기린다.

포천시는 참전·보훈명예수당은 월 25만원에서 30만원으로, 독립유공자수당은 30만원에서 35만원으로, 참전유공자 배우자수당은 13만원에서 15만원으로 각각 인상했다고 12일 밝혔다. 보훈 관련 수당은 전년도 대비 평균 25% 오르면서, 포천시는 국가유공자에 대한 예우를 한층 강화했다.

특히 올해 신설된 ‘6·25전쟁 참전영웅수당’은 포천시에 주민등록을 둔 생존 6·25 참전유공자를 대상으로 매년 1월 중 1회 60만원이 지급된다.

시는 이를 통해 고령 참전유공자의 생활 안정을 도모하고, 국가를 위해 헌신한 숭고한 공로를 기리고자 했다. 신청은 1월 20일까지이며, 읍·면·동 행정복지센터에서 신청서, 유공자확인원, 통장 사본을 제출하면 된다.

이 외에도 포천시는 보훈명예수당, 참전명예수당, 독립유공자수당, 참전유공자 배우자수당, 사망위로금 등 다양한 보훈수당을 제공하고 있다. 다만 원칙적으로 중복 지급은 제한되며, 참전명예수당과 6·25 참전영웅수당은 중복 수령이 가능하다.

시 관계자는 “이번 조치를 통해 국가유공자와 보훈가족이 존중받는 사회 분위기를 만들고, 실질적인 예우와 지원이 이어지도록 할 계획”이라며 “앞으로도 보훈 정책을 지속적으로 확대해 더 많은 지원과 혜택을 마련할 방침”이라고 밝혔다.

포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

