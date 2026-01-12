김정관 “대왕고래 승진, 깜짝 놀라… 시간 허비 말고 즉각 개혁”

석유공사 등 산하기관 업무보고

이 대통령 이어 김 장관도 질타



김정관 산업통상부 장관은 12일 동해 심해 가스전 사업인 ‘대왕고래 프로젝트’를 담당한 한국석유공사 임직원들이 성과급을 받고 승진한 것에 대해 “깜짝 놀랐다”며 “프로젝트 자체에 의구심이 제기되는 상황에서 우수 등급을 받고 승진했다는 게 의외”라고 지적했다. 앞서 이재명 대통령이 대국민 업무보고에서 대왕고래 프로젝트와 석유공사의 재무건전성을 질타한 데 이어 김 장관도 공개 지적에 나선 것이다.



김 장관은 이날 서울 중구 대한상공회의소에서 생중계로 진행된 산하기관 업무보고에서 “실패 확률이 높은 자원개발일수록 절차적 투명성과 합리성이 중요하다”면서 “국민 신뢰를 얻지 못한 상태에서 이런 평가가 이뤄진 것은 납득하기 어렵다”고 지적했다.



이에 최문규 석유공사 사장 직무대행은 “대왕고래 프로젝트 참여자들에 대한 인센티브와 승진 사항에 대해 현재 감사가 진행 중”이라며 “결과가 나오는 대로 바로 조치하겠다”고 답변했다. 그러면서 “2025년 평가에는 시추 실패 결과가 반드시 반영될 것”이라고 해명했다.



김 장관은 석유공사의 조직 혁신안 마련 시점이 오는 5월로 계획되는 점도 강하게 지적했다. 김 장관은 “지난해 내내 이슈였는데 조직 진단을 이제 시작한다는 것이냐”며 “5월까지 시간을 허비하지 말고 내부적으로 즉각적인 개혁에 나서라”고 주문했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



