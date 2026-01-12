檢, ‘관악구 피자가게 살인’ 김동원에 사형 구형
다음 달 5일 선고
서울 관악구에서 피자가게를 운영하다가 프랜차이즈 본사 임원 등 3명을 살해한 혐의를 받는 김동원(41)에게 검찰이 사형을 구형했다.
검찰은 12일 서울중앙지법 형사34부(재판장 한성진) 심리로 열린 김씨의 결심공판에서 “형사법상 최고형인 사형을 선고해달라”고 요청했다. 또 전자장치 부착 30년과 보호관찰 5년을 명령해달라고 했다.
검찰은 “김씨는 인테리어 시공 하자가 생기는 상황에서 시공업체를 소개한 본사 직원, 피해자 등이 책임을 회피해 인간적인 배신감을 느껴 범행을 저질렀다고 주장하지만, 하자가 중하다고 보기 어렵고 사람을 살해할 정도의 분노를 느낄 수준의 사안도 아니다”며 “김씨의 피해의식이 피해자 3명을 잔혹하게 살해하는 범행으로 이어졌다”고 지적했다.
이어 “피해자들이 잔혹하게 느꼈을 고통과 공포감을 상상하기 힘들다”며 “단란한 두 가정이 파탄 나고 피해자는 생명을 잃어 돌이킬 수 없는 피해가 발생했다. 중범죄로 다스리는 것이 유족이 마음의 위안을 얻을 방법”이라고 덧붙였다.
김씨 측 변호인은 “김씨의 행위는 용서받을 수 없는 행위지만 피해자와 합의해볼 기회가 아직 주어지지 않았다는 점을 참작해달라”며 “피고인은 전 재산을 공탁할 의사도 있다. 최대한 자신의 죄를 뉘우칠 기회를 달라”고 밝혔다.
김씨는 최후진술에서 “제가 저지른 잘못으로 큰 아픔과 피해를 겪으신 유족에게 진심으로 죄송하다”며 울먹였다. 그러면서 “피해자들이 제 가족이라 생각하면 저도 마음 아프고 가슴이 찢어지는 고통을 느낀다”며 “염치없지만 하루하루 조금씩이라도 마음이 나아지길 기도하겠다. 평생 속죄하며 살겠다”고 덧붙였다.
재판부는 김씨에 대한 선고기일을 다음 달 5일로 잡았다.
김씨는 지난해 9월 3일 서울 관악구의 한 피자가게에서 가맹계약 체결 업무를 담당한 프랜차이즈 본사 임원 1명과 인테리어 시공 업체 관계자 2명을 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 김씨는 매장을 운영하면서 주방 타일 일부가 깨지거나 누수 현상이 발생하는 등 매장 인테리어 하자에 스트레스를 받던 중 본사와 인테리어 업체가 보증기간이 지났다며 무상 수리를 거절하자 범행을 결심한 것으로 조사됐다. 재판에서 김씨는 혐의를 모두 인정했다.
양한주 기자 1week@kmib.co.kr
