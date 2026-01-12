경찰, ‘계엄 수용공간 점검’ 신용해 전 교정본부장 구속영장 신청

특검은 박 전 장관을 내란 중요임무종사 등 혐의로 지난달 11일 불구속 기소했다. 신 전 본부장 관련 사건은 지난달 17일 경찰 특수본에 인계했다. 내란 특검 사건을 맡은 특수본 수사2팀은 넘겨받은 사건 33건 중 20건은 국방부 특수본으로 이첩했고, 나머지 13건을 수사 중이다.

3대 특검(내란·김건희·채해병) 잔여 사건을 수사하는 경찰이 12·3 비상계엄 가담 의혹을 받는 신용해 전 법무부 교정본부장에 대해 12일 구속영장을 신청했다.경찰청 3대 특검 특별수사본부(특수본)는 이날 신 전 본부장에 대해 내란중요임무 종사 등 혐의로 서울중앙지검에 구속영장을 신청한 것으로 파악됐다.앞서 내란 특검은 신 전 본부장이 12·3 비상계엄 선포 당시 박성재 전 법무부 장관의 지시로 교정시설 수용 인원을 점검하고, '약 3600명 수용 가능'이라는 내용을 보고한 정황을 포착했다. 신 전 본부장은 교정본부에 수용 공간 확보를 위해 가석방 검토를 지시했다는 의혹도 받고 있다. 계엄 직후 직원들에게 관련 문건 삭제를 지시했다는 의혹도 있지만, 이날 구속영장 신청에서 증거인멸 혐의는 포함되지 않은 것으로 알려졌다.특수본은 지난 6일 서울고검 내란특검 사무실을 압수수색해 신 전 본부장 의혹 관련 추가 자료를 확보한 바 있다.조민아 기자 minajo@kmib.co.kr