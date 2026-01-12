경찰, 무인기 사건 관련 군·경 합동조사 TF 구성
북한이 제기한 한국 무인기 침투 주장과 관련해 경찰이 군과 합동으로 30여명 규모의 조사팀을 꾸렸다. 합동조사팀은 북한 주장의 사실 여부와 무인기 운용 주체 확인을 위한 조사에 착수했다.
경찰청은 12일 언론 공지를 통해 “경찰은 이번 무인기 사안에 대해 국가수사본부 안보수사국장을 팀장으로 경찰 20여명, 군 10여명 등 총 30여명 규모의 군·경 합동조사 태스크포스(TF)를 구성하고 조사에 착수했다”고 밝혔다. 지난 10일 이재명 대통령이 군·경 합동수사팀을 통한 수사를 지시한 지 이틀 만이다. 경찰 관계자는 “신속하고 엄정한 조사를 통해 진상을 명확히 규명하겠다”고 말했다.
앞서 북한은 지난 10일 조선인민군 총참모부 대변인 성명을 통해 “1월 4일 인천시 강화군 일대 상공에서 북쪽 방향으로 이동하는 공중 목표를 포착했고, 전자전 자산들로 공격해 개성시 개풍구역 주변에 강제 추락시켰다”고 주장했다.
국방부는 이에 대해 “우리 군은 해당 무인기를 보유하고 있지 않다”며 “민간에서 무인기를 운용했을 가능성을 철저히 조사하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 “사실이라면 한반도 평화와 국가안보를 위협하는 중대범죄”라며 “군·경 합동수사팀을 구성해 신속 엄정 수사하라”고 지시했다고 청와대 대변인실은 전했다.
