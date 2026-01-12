창원테크비즈센터 입주기업 모집…R&D 사업화·스케일업 전주기 지원
창원특례시는 강소연구개발특구 내 기업입주공간인 ‘창원테크비즈센터’ 준공에 따라 입주기업을 모집해 기술 기반 기업의 성장을 위한 공간·인프라·사업화 지원을 본격화한다고 12일 밝혔다.
창원테크비즈센터는 총 59실(10평형 14실, 17평형 5실, 21평형 37실, 34평형 1실, 42평형 2실) 규모로 기업 수요에 맞춘 다양한 면적의 입주 공간을 제공한다. 입주기간은 계약일부터 3년이며 연장이 필요하면 별도 계약을 통해 지속 입주도 가능하다.
이번 입주기업 모집공고는 단순 사무공간 제공 보다 강소특구 육성사업과 연계한 기업지원 프로그램 제공이 핵심이다. Value-Up 기반 컨설팅, 시제품 제작, 마케팅, 시험·인증 등 비용 지원이 다양하다.
Tech-Up·시뮬레이션·기술이전 R&BD·전략기술 연계 R&BD·글로벌 R&BD 등 다양한 기업지원 과제 및 창업지원(연구소기업 설립, 창업기업 IR 자료 제작 등)도 지원한다.
입주기업에는 특히 한국전기연구원 인프라 활용을 통해 R&D 과제 공동연구 논의 및 시험장비 이용 등 연구개발 역량을 끌어올릴 수 있도록 지원할 예정이다.
기업입주공간 내 연구소기업 및 첨단기술기업 설립 시 국세(법인세) 3년 면제, 이후 2년 50% 감면 등 세제 혜택도 기대할 수 있다.
장금용 창원시장 권한대행은 “창원테크비즈센터는 기술력 있는 기업이 연구개발에서 사업화, 시장 진출까지 한 번에 도약할 수 있도록 설계된 성장 거점”이라며 “창원시는 한국전기연구원 인프라를 연계해 기업이 체감하는 실질적 지원을 강화하고 양질의 혁신기업이 창원에 뿌리내리도록 돕겠다”고 밝혔다.
