시사 전체기사

행복청 ‘대통령 세종집무실’ 건축 설계공모…4월 당선작 선정

입력:2026-01-12 16:15
공유하기
글자 크기 조정

행정중심복합도시건설청(행복청)이 사전규격공고를 시작으로 ‘대통령 세종집무실’ 건축 설계공모를 본격 추진한다고 12일 밝혔다.

설계의 핵심은 품격 있는 디자인 및 국정 효율성 향상, 최고 수준의 보안, 국민과의 원활한 소통 등으로 설정했다.

공모는 대통령 집무실과 관저, 위기관리센터, 업무시설·국민소통시설 등 연면적 4만㎡ 규모의 건축설계안을 포함한다. 향후 대통령 집무실 전체 이전 등 확장 가능성을 고려해 단계적 건축방안도 제안받을 계획이다.

행복청은 현장 설명회 및 작품 접수·심사 등을 거쳐 4월 말 최종 당선작을 선정할 계획이다. 당선자에게는 대통령 세종집무실 기본 및 실시설계권을 부여한다.

공모는 지난해 국가상징구역 마스터플랜 공모 당시 도입했던 국민참여투표 방식을 보완해 진행한다. 국민참여투표는 2차 심사 진출작 5개를 대상으로 실시하며, 투표 1위 작품은 2차 심사 시 최종 결선투표에 포함시킬 예정이다.

강주엽 행복청장은 “대통령 세종집무실 건축설계공모는 행정수도 완성을 향한 본격적인 출발점”이라며 “국격에 걸맞고 국민적 자긍심과 눈높이에 맞는 수준 높은 작품들이 많이 제출되길 기대한다”고 말했다.

세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
檢, ‘관악구 피자가게 살인’ 김동원에 사형 구형
우리 아이 개인정보까지?…‘구몬·빨간펜’ 교원그룹 해킹 사고
“제주항공 여객기 둔덕 충돌 직전 최대 시속 374㎞”
성남시, 대장동 가압류계좌 확인해보니 ‘깡통 계좌’
‘케데헌’ 골든, 미국 골든글로브 주제가상 수상
‘흑백요리사’ 안성재 한끼 120만원?…‘모수’ 식사권 사기 기승
아들도 딸도 늙어버렸다… 군청 통합돌봄이 아들·딸 노릇
“역대 최대”…1인당 평균 가계대출 ‘9700만원’ 넘었다
국민일보 신문구독