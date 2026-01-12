행복청 ‘대통령 세종집무실’ 건축 설계공모…4월 당선작 선정

설계의 핵심은 품격 있는 디자인 및 국정 효율성 향상, 최고 수준의 보안, 국민과의 원활한 소통 등

공모는 대통령 집무실과 관저, 위기관리센터, 업무시설·국민소통시설 등 연면적 4만㎡ 규모의 건축설계안을 포함한다. 향후 대통령 집무실 전체 이전 등 확장 가능성을 고려해 단계적 건축방안도 제안받을 계획이다.

행복청은 현장 설명회 및 작품 접수·심사 등을 거쳐 4월 말 최종 당선작을 선정할 계획이다. 당선자에게는 대통령 세종집무실 기본 및 실시설계권을 부여한다.

공모는 지난해 국가상징구역 마스터플랜 공모 당시 도입했던 국민참여투표 방식을 보완해 진행한다.

국민참여투표는 2차 심사 진출작 5개를 대상으로 실시하며,

투표 1위 작품은 2차 심사 시 최종 결선투표에 포함시킬 예정이다.