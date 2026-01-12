이춘희 전 세종시장, 시장직 출마 선언…“행정수도 완성할 것”
이춘희 전 세종시장이 6월 전국동시지방선거에서 세종시장 출마를 공식 선언했다.
이 전 시장은 12일 세종시장에서 출마 기자회견을 갖고 “행정수도 세종의 진화된 완성을 이루겠다”고 밝혔다.
이 전 시장은 시민들이 자신에게 행정수도 완성을 주문했다며 세종시와 시민들을 위해 다시 한 번 헌신하겠다는 계획을 내놨다.
그는 “시민 여러분께서 ‘행정수도 세종이 멈춰 있다’ ‘지금이 아니면 늦는다’ ‘설계자가 직접 결자해지의 자세로 나서라’고 말씀하셨다”며 “그 절박한 목소리를 외면할 수 없었다”고 소회를 밝혔다.
이 전 시장은 앞으로의 4년이 행정수도 세종의 미래를 결정짓는 시간이라며 본인처럼 강한 추진력을 갖춘 후보자만이 행정수도를 완성할 수 있다고 강조했다.
그는 “대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립은 이제 계획이 아닌 실행 단계에 접어들었다”며 “정부와 국회를 움직일 정치력, 도시를 설계하고 운영한 경험, 끝까지 밀어붙이는 강한 추진력이 필요하다. 말은 누구나 할 수 있지만 실천에는 능력이 뒷받침돼야 한다”고 설명했다.
지난 4년은 윤석열 전 대통령의 외면, 시정의 미비점 등이 있었다며 세종시가 오히려 퇴보하고 있다고 그는 지적했다. 이 때문에 세종의 골격을 세운 설계자로서의 경험을 살려 도시의 미래를 다시 그리겠다는 각오를 내비쳤다.
그는 세종을 국정의 중심지이자 충청권의 중심 축으로 만들겠다는 청사진을 내놨다.
이 전 시장은 “서울에 남아 있는 외교부·법무부 등 중앙행정기관은 물론 대법원과 헌법재판소 등 국가기관까지 단계적으로 이전될 수 있도록 미리 준비하겠다”며 “정부기관 추가 이전에 따른 수요에 대비해 신도시뿐 아니라 읍·면 지역도 적극 활용하겠다”고 했다.
또 “신도시 중심에 설치될 CTX 철도역과 환상형 BRT를 동서남북으로 연결하는 새로운 대중교통축을 만들겠다”며 “국가상징구역을 중심으로 원수산과 전월산, 중앙공원과 금강으로 이어지는 네트워크를 완성해 행정수도에 걸맞은 아름다운 도시환경을 조성하겠다”고 말했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사