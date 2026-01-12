시사 전체기사

이춘희 전 세종시장, 시장직 출마 선언…“행정수도 완성할 것”

입력:2026-01-12 16:13
공유하기
글자 크기 조정
이춘희 전 세종시장이 12일 세종시청에서 기자회견을 열고 오는 6월 예정된 지방선거에 출마해 세종시장직에 재도전 하겠다는 뜻을 밝히고 있다. 연합뉴스

이춘희 전 세종시장이 6월 전국동시지방선거에서 세종시장 출마를 공식 선언했다.

이 전 시장은 12일 세종시장에서 출마 기자회견을 갖고 “행정수도 세종의 진화된 완성을 이루겠다”고 밝혔다.

이 전 시장은 시민들이 자신에게 행정수도 완성을 주문했다며 세종시와 시민들을 위해 다시 한 번 헌신하겠다는 계획을 내놨다.

그는 “시민 여러분께서 ‘행정수도 세종이 멈춰 있다’ ‘지금이 아니면 늦는다’ ‘설계자가 직접 결자해지의 자세로 나서라’고 말씀하셨다”며 “그 절박한 목소리를 외면할 수 없었다”고 소회를 밝혔다.

이 전 시장은 앞으로의 4년이 행정수도 세종의 미래를 결정짓는 시간이라며 본인처럼 강한 추진력을 갖춘 후보자만이 행정수도를 완성할 수 있다고 강조했다.

그는 “대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립은 이제 계획이 아닌 실행 단계에 접어들었다”며 “정부와 국회를 움직일 정치력, 도시를 설계하고 운영한 경험, 끝까지 밀어붙이는 강한 추진력이 필요하다. 말은 누구나 할 수 있지만 실천에는 능력이 뒷받침돼야 한다”고 설명했다.

지난 4년은 윤석열 전 대통령의 외면, 시정의 미비점 등이 있었다며 세종시가 오히려 퇴보하고 있다고 그는 지적했다. 이 때문에 세종의 골격을 세운 설계자로서의 경험을 살려 도시의 미래를 다시 그리겠다는 각오를 내비쳤다.

그는 세종을 국정의 중심지이자 충청권의 중심 축으로 만들겠다는 청사진을 내놨다.

이 전 시장은 “서울에 남아 있는 외교부·법무부 등 중앙행정기관은 물론 대법원과 헌법재판소 등 국가기관까지 단계적으로 이전될 수 있도록 미리 준비하겠다”며 “정부기관 추가 이전에 따른 수요에 대비해 신도시뿐 아니라 읍·면 지역도 적극 활용하겠다”고 했다.

또 “신도시 중심에 설치될 CTX 철도역과 환상형 BRT를 동서남북으로 연결하는 새로운 대중교통축을 만들겠다”며 “국가상징구역을 중심으로 원수산과 전월산, 중앙공원과 금강으로 이어지는 네트워크를 완성해 행정수도에 걸맞은 아름다운 도시환경을 조성하겠다”고 말했다.

세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
우리 아이 개인정보까지?…‘구몬·빨간펜’ 교원그룹 해킹 사고
“제주항공 여객기 둔덕 충돌 직전 최대 시속 374㎞”
성남시, 대장동 가압류계좌 확인해보니 ‘깡통 계좌’
‘케데헌’ 골든, 미국 골든글로브 주제가상 수상
‘흑백요리사’ 안성재 한끼 120만원?…‘모수’ 식사권 사기 기승
아들도 딸도 늙어버렸다… 군청 통합돌봄이 아들·딸 노릇
“역대 최대”…1인당 평균 가계대출 ‘9700만원’ 넘었다
이재용 장남 이지호 소위, 해군 5전단 통역장교 배치
국민일보 신문구독