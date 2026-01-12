이춘희 전 세종시장, 시장직 출마 선언…“행정수도 완성할 것”

이춘희 전 세종시장이 12일 세종시청에서 기자회견을 열고 오는 6월 예정된 지방선거에 출마해 세종시장직에 재도전 하겠다는 뜻을 밝히고 있다. 연합뉴스

민 여러분께서 ‘행정수도 세종이 멈춰 있다’ ‘

지금이 아니면 늦는다’ ‘

설계자가 직접 결자해지의 자세로 나서라’고 말씀하셨다”며 “

그 절박한 목소리를 외면할 수 없었다”고 소회를 밝혔다.

말은 누구나 할 수 있지만

실천에는 능력이 뒷받침돼야 한다”고 설명했다.

시정의 미비점 등이 있었다며

있다고 그는 지적했다.

도시의 미래를 다시 그리겠다는 각오를 내비쳤다.

법원과 헌법재판소 등 국가기관까지

단계적으로 이전될 수 있도록 미리 준비하겠다”며 “

정부기관 추가 이전에 따른 수요에 대비해

신도시뿐 아니라 읍·면 지역도 적극 활용하겠다”고 했다.

또 “신도시 중심에 설치될 CTX 철도역과 환상형 BRT를

국가상징구역을 중심으로 원수산과 전월산,