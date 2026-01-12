전남대-앰코, 반도체 패키징 기술 공동연구소 출범
실증 연구·인재 양성을 동시에
“대학-기업 융화 혁신 출발점”
전남대학교와 글로벌 반도체 패키징 기업 앰코테크놀로지코리가 함께 구축한 반도체 패키징 기술 공동연구소가 12일 공식 출범했다.
전남대학교와 앰코는 12일 광주 북구 오룡동 전남대 첨단캠퍼스에서 ‘전남대–앰코 반도체 패키징 기술 공동연구소’ 현판식을 열었다.
이날 행사에는 이근배 전남대 총장과 이진안 앰코 대표이사, 민형배 국회의원, 김영문 광주광역시 문화경제부시장, 이준기 광주전남반도체 공동연구소 소장, 김순중 전남대-앰코 반도체 패키징 기술 공동연구소 소장을 비롯해 대학·산업계 관계자 등이 참석해 공동연구소 출범을 축하했다.
공동연구소는 고성능·고집적 반도체 시대의 핵심 기술로 꼽히는 패키징 분야에서 실증 연구와 인재 양성을 동시에 수행하는 산학협력 거점으로 꼽힌다. 대학의 연구·교육 역량과 글로벌 기업의 산업 현장 경험을 결합해, 연구 성과가 곧바로 산업 현장으로 연결되는 구조를 갖춘 것이 특징이다.
특히 공동연구소에는 반도체 패키징 장비가 구축돼 학생과 연구자들이 산업 현장과 동일한 환경에서 연구·교육을 수행할 수 있도록 했다. 이를 기반으로 자동차·AI 반도체 패키징 기술과 AI 기반 지능형 공정 개선 기술 등 국가 전략 핵심 분야에 대한 공동 연구가 추진될 예정이다.
공동연구소 출범은 지역 거점 국립대와 글로벌 기업이 협력해 권역별 전략산업을 육성하겠다는 국가 균형발전 정책의 현장 사례로도 주목받고 있다. 향후 지역 인재의 정주와 지역 산업 생태계 강화, 나아가 대한민국 반도체 경쟁력 제고로 이어질 것으로 기대를 모으고 있다.
이근배 전남대 총장은 “학생들과 산업현장을 긴밀히 연계한 실증 중심 교육이 지역 인재의 경쟁력을 높일 수 있다고 판단해, 이진안 대표에게 직접 연락해 산학협력 MOU를 체결하게 됐다”며 공동연구소 출범 배경을 밝혔다.
이진안 앰코 대표이사도 “이번 공동연구소는 앰코코리아가 축적해 온 글로벌 반도체 패키징 경험과 전남대학교의 연구 역량이 결합된 협력의 장으로, 대학의 교육·연구와 기업의 산업 현장이 융합되는 새로운 혁신의 출발점이 될 것”이라고 강조했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
