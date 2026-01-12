묘지 26곳 털었다…시신 100구 숨겨온 30대 남성 체포

유해 절도 및 소지 혐의로 체포된 조나단 게를라흐. 스카이뉴스 캡처

경찰은 필라델피아 외곽 한 묘지에서 반복적으로 수상한 행동을 보이던 차량을 추적하던 중 용의자를 특정했고, 현장에서 그의 차량을 확인하는 과정에서 머리뼈와 어린이 시신이 담긴 가방을 발견했다.