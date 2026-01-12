묘지 26곳 털었다…시신 100구 숨겨온 30대 남성 체포
미국 펜실베이니아주 일대에서 수십 곳의 묘지를 돌며 시신과 유골을 훔쳐 보관해 온 남성이 경찰에 붙잡혔다.
11일(현지시간) 미국 ABC 뉴스에 따르면 현지 경찰은 유해 절도 및 소지 혐의로 조나단 게를라흐(34)를 구속했다.
게를라흐는 지난해 11월부터 펜실베이니아주 내 묘지 26곳에 무단 침입해 시신과 유골을 훔친 혐의를 받고 있다.
경찰은 필라델피아 외곽 한 묘지에서 반복적으로 수상한 행동을 보이던 차량을 추적하던 중 용의자를 특정했고, 현장에서 그의 차량을 확인하는 과정에서 머리뼈와 어린이 시신이 담긴 가방을 발견했다.
이후 자택과 별도의 보관 공간을 압수수색한 경찰은 지하실에 100구가 넘는 유골이 기이한 형태로 전시된 광경을 확인했다.
현장을 목격한 경찰 관계자는 “믿을 수 없는 광경이었다. 공포 영화가 현실로 나타난 기분이었다”고 당시 상황을 전했다.
확보된 유해 가운데 일부는 200년 이상 된 것으로 추정되고 있다. 인공 심박 조율기 등 의료 기기가 부착된 비교적 최근의 시신도 있었다. 경찰은 묘지에서 사라진 것으로 보이는 보석과 장신구도 함께 발견했다.
범행 동기나 목적은 아직 밝혀지지 않았다. 수사 과정에서 경찰은 ‘유골 판매 그룹’이라는 페이스북 계정에서 게를라흐의 사진과 활동 기록을 확보했다. 경찰은 훔친 유해 일부가 온라인상에서 거래됐는지도 들여다보고 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사