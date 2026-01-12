경주시, 황성 고령자 복지주택 137세대 준공…복지·주거 결합
경북 경주시는 12일 어르신 주거와 복지가 결합된 새로운 주거공간인 ‘황성 고령자 복지주택’ 준공식을 열었다고 밝혔다.
이날 행사에는 주낙영 경주시장과 이동협 시의회 의장, 시·도의원, 지역 기관·단체장, 주민 등 150여 명이 참석해 사업 경과를 공유하고 시설을 둘러봤다.
황성 고령자 복지주택은 민선 8기 주낙영 시장의 공약사업으로 추진된 주거복지 사업이다. 총사업비 199억 원이 투입됐으며, 2020년 국토교통부 공모사업에 선정된 이후 2023년 착공, 지난해 11월 준공 및 입주를 완료했다.
지상 15층, 1개 동 규모의 건물에는 총 137세대가 입주했다. 26㎡형 109세대(쉐어형 16세대 포함)와 36㎡형 28세대로 구성됐다.
특히 주거공간과 함께 다목적 강당, 체력단련실, 프로그램실 등 1474㎡ 규모의 복지시설을 갖춰 어르신들의 일상 돌봄과 여가·건강 관리를 동시에 지원한다.
시는 이번 사업을 계기로 고령자 맞춤형 주거공급과 지역밀착형 복지서비스를 결합해 초고령사회에 대응하는 지속 가능한 주거복지 정책을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.
주낙영 경주시장은 “황성 고령자 복지주택은 어르신 한 분 한 분의 삶의 질을 높이기 위해 시민의 목소리에 귀 기울여 추진해 온 결과”라며 “어르신이 행복하고 건강한 도시, 시민 모두가 함께 잘 사는 경주를 만들기 위한 핵심 주거복지 정책”이라고 말했다.
