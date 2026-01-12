광운대역 찾은 오세훈 “강북 전성시대 앞당기겠다”
오세훈 서울시장이 12일 노원구 월계동 ‘광운대역 물류 부지 개발 현장’을 점검한 뒤 “이곳을 케이팝 공연장 ‘서울아레나’, 연구개발 산업단지 ‘서울 디지털바이오시티’와 함께 강북을 대개조할 생활, 산업, 문화의 3대 혁신 개발축으로 만들겠다”고 밝혔다. 이어 “강북 지도를 바꾸는 이런 획기적인 사업들을 통해 강북 전성시대를 앞당기겠다”고 강조했다.
광운대역 물류 부지(15만6581㎡) 개발 사업은 2022년 사전 협상과 2023년 지구단위계획 결정 고시를 거쳐 2024년 10월 착공했다. 2028년 준공을 목표로 진행 중이다. 상업·업무시설과 공동주택 3032세대(최고 49층·8개동), 공공기숙사, 생활SOC 등이 조성된다. 사업이 완료되면 대형 물류 시설로 인해 발생했던 지역 단절과 소음, 분진 문제도 함께 해결된다.
이번 개발 사업은 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 예상된다. 서울 동북권을 대표하는 업무 거점으로 개발돼 대규모 일자리가 창출될 것으로 전망되기 때문이다. 대표적으로 1800명이 근무 중인 HDC현대산업개발이 해당 부지로 본사 이전을 검토하고 있다. 공공기여금 2864억원은 단절됐던 지역을 동~서로 잇는 왕복 4차선 도로를 신설하고 지역 주민을 위한 도서관을 건설하는데 집행된다. 체육센터, 공공기숙사 등 기반 시설 구축에도 투입된다.
공동주택 공사는 2024년 11월 착공했다. 지하층 골조 공사가 진행 중이다. 상업·업무용지는 지난해 9월 착공해 굴착, 터파기 등 기초 작업이 이뤄지고 있다. 서울시 관계자는 “도시 발전에서 소외됐던 강북권을 일자리 중심의 경제 거점으로 새롭게 재탄생시키겠다”고 말했다.
