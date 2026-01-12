김포운전면허센터, 개소 1년 반 만에 8만명 방문 호응
경기 김포운전면허센터가 개소 1년 반 만에 누적 방문객 7만9000여명을 기록하며 시민 편의 증진에 큰 역할을 하고 있다.
센터는 2024년 5월 개소 이후 이용률이 꾸준히 증가했다. 개소 첫 달인 5월 1885건에서 8월 3389건, 12월 6737건으로 늘었고, 2024년 총 2만7000여명이 이용했다. 2025년에는 5만2000여명이 방문하며 단기간 내 지역 내 핵심 교통 편의 시설로 자리 잡았다.
김포운전면허센터 개소 이전에는 신규 운전면허 취득자와 갱신 대상 시민들이 서울이나 인천으로 이동해야 해 불편이 컸다. 센터가 개소하면서 시민들은 직장과 학교 등 일상 생활 속에서 쉽게 운전면허 관련 서비스를 이용할 수 있게 됐다.
센터는 인구 50만 대도시 김포에 맞춘 전국 최초 도시형 운전면허센터로, 김포골드라인 운양역 3번 출구 1분 거리에 위치해 있다. 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며, 접수부터 학과시험, 갱신, 적성검사, 재발급까지 원스톱 서비스가 가능하다.
센터 시설은 학과시험장(20명 수용), 교통안전교육장, 접수창구 등으로 구성돼 있으며, 인접 시·군·구(인천 서구·부평구·계양구·강화군·고양시·파주시) 시민들도 이용 가능해 지역 균형 서비스 제공과 유동인구 증가, 경제 활성화 효과가 기대된다.
김포시 관계자는 “센터 개소로 시민 편의를 크게 높였을 뿐만 아니라 지역 경제 활성화에도 기여하고 있다”며 “앞으로도 실효성 있는 교통정책을 추진하겠다”고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
