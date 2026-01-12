김경일 파주시장 ‘시장실에 없는 시장’ 출판기념회 개최
17일 파주출판도시 내 지혜의숲 다목적홀에서 열려
김경일 경기 파주시장이 민선 8기 시정 활동을 회고하며 시민 중심 행정의 철학과 실천을 담은 저서 ‘시장실에 없는 시장’을 출판했다.
김 시장의 저서 출간을 기념하는 출판기념회는 오는 1월 17일 오후 1시부터 파주출판도시 내 지혜의숲 다목적홀에서 열린다.
행사는 저자 사인회와 북 콘서트로 구성되며, 시민과 직접 소통하는 자리로 마련된다. 오후 1시부터 2시까지 1차 사인회가 진행되고, 오후 2시부터 3시 30분까지는 저자와의 대화 형식의 북 콘서트가 열린다.
북 콘서트 사회는 배우 이원종씨가 맡아 집필 배경과 책에 담긴 메시지를 풀어낼 예정이다. 이후 오후 3시 30분부터 5시까지 2차 사인회가 이어진다.
‘시장실에 없는 시장’은 김 시장이 2022년부터 2025년까지 민선 8기 동안 추진해 온 주요 시정 활동을 연도별로 정리한 회고록이다.
책에는 시민과의 소통을 중심에 둔 행정 운영 과정과 정책 결정의 배경, 파주 발전을 위한 제언이 담겼다. ‘시장실에 머무르기보다 시민이 있는 현장으로 향한다’는 저자의 행정 철학이 책 전반을 관통한다.
김 시장은 머리말을 통해 ‘시장실에 없는 시장’은 시민과 함께하겠다는 다짐이자 ‘민생에 답이 있다’는 원칙이라고 밝히며, 더 많이 듣고 더 오래 소통하는 시장, 늘 현장에 있는 시장이 되고자 했던 초심을 기록으로 남겼다고 설명했다.
책에는 이동시장실 운영을 통한 시민 의견 수렴, 코로나19 대응을 위한 현장 중심 행정, 전국 최초 전 가구 난방비 지원 정책, 전국 최대 규모의 파주페이 발행 등 시민 생활과 직결된 주요 정책 사례들이 담겼다.
특히 민생 위기 상황에서 보편적 지원을 선택한 정책 결정과 지역경제 활성화를 위한 지역화폐 확대는 파주시 행정의 특징적인 사례로 소개된다.
이 책에는 파주시민을 비롯해 우원식 국회의장, 윤후덕·박정 국회의원, 황명선 더불어민주당 최고위원, 김승원 경기도당위원장 등 정치권과 시민사회 인사들의 추천사도 실렸다.
김 시장은 “이 책은 시장실이 아닌 시민의 삶의 현장에서 들은 목소리를 담은 기록”이라며 “앞으로도 시민이 계신 곳에서 답을 찾는 시정을 이어가겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
