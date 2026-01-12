트럼프 “베네수엘라 임시 대통령” 합성 사진 SNS 게시
도널드 트럼프 미국 대통령이 자신을 ‘베네수엘라 임시 대통령’이라고 합성한 이미지를 12일(현지시간) SNS에 게시했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 위키피디아 형식의 게시물을 공유했다. 게시물을 보면 트럼프 대통령 사진 밑에 ‘2026년 1월 베네수엘라 임시 대통령’이라고 적혀 있다. 트럼프 대통령은 이 같은 사진을 올리며 별도의 설명은 하지 않았다.
물론 실제 위키피디아에는 트럼프 대통령을 베네수엘라 임시 대통령으로 표기하지 않고 있다. 현재 베네수엘라 임시 대통령은 델시 로드리게즈 전 부통령이다. 로드리게즈 전 부통령은 지난 3일 트럼프 행정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 후 지난 5일 임시 대통령으로 취임했다.
미국으로 압송된 마두로 대통령은 현재 뉴욕 연방 구치소에 수감 중이다. 마약 테러 공모 등 4개 혐의로 기소돼 재판받을 예정이다. 그는 지난 5일 뉴욕 남부연방법원에서 열린 기소 인부 절차에 출석해 “나는 결백하다. 나는 유죄가 아니다. 나는 품위 있는 사람”이라고 통역을 통해 말하며 4개 혐의에 모두 무죄를 주장했다. 이후 아들 니콜라스 마두로 게라 베네수엘라 국회의원을 통해 “우리는 잘 있다. 나는 투사다”라며 옥중 메시지를 전하기도 했다.
