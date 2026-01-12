포항시, 가정용 음식물처리기 보급 확대
경북 포항시는 음식물류 폐기물의 외부 위탁 처리비용과 발생량을 줄이기 위해 가정용 음식물처리기(감량기) 보급 지원사업을 추진한다고 12일 밝혔다.
포항의 음식물쓰레기는 70% 이상이 가정에서 발생한다. 이에 시는 300세대를 선정해 가정용 감량기를 보급한다.
구입을 희망하는 시민(세대주)은 다음 달 2일까지 시청 자원순환과 방문 또는 우편 및 팩스로 신청서를 제출하면 된다.
대상자는 세대원 수, 공고일 이전 포항시 연속 거주 기간, 다자녀 가구, 주거 형태, 저소득 가구, 장애인 가족, 국가유공자 가족 등의 기준에 따라 선정한다.
이후 포항시 보조금관리위원회를 거쳐 최종 선정된 세대에 대해 감량기 구입가의 50%(최대 30만원 한도)까지 지원하게 된다.
지원가능 기기는 공인기관 품질인증과 전기안전인증을 받고 감량화 기준을 충족하는 ‘가열에 의한 건조’ 및 ‘발효 또는 발효건조’ 방식의 가정용 음식물처리기다.
단, 인증받은 제품이라도 음식물을 분쇄해 오수와 함께 배출하는 주방용 오물 분쇄기 방식의 제품과 최종 대상자 선정 통보 이전에 구매한 감량기는 지원에서 제외한다.
자세한 사항은 포항시청 홈페이지에서 확인하거나 포항시 자원순환과 자원재활용팀으로 문의하면 된다.
박재민 포항시 환경국장은 “앞으로도 음식물류 폐기물 감량에 많은 시민이 동참할 수 있도록 실속 있는 사업 발굴을 위해 노력하겠다”고 말했다.
