제주 성산 야생조류서 올겨울 첫 고병원성 AI 검출
제주도, 이동제한 조치
제주지역 야생조류에서 올겨울 첫 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확인됐다.
제주도는 지난 5일 서귀포시 성산읍 시흥리 해안에서 채취한 야생조류 분변 시료에서 H5N1형 고병원성 AI가 검출됐다고 12일 밝혔다. 같은 날 한경면 용수저수지에서 채취한 시료에서도 H5항원이 확인돼 현재 정밀검사가 진행 중이다.
도는 조류인플루엔자 긴급행동지침에 따라 방역조치에 착수했다.
항원 검출 지점 반경 10㎞ 지역을 ‘야생조수류 예찰지역’으로 설정하고, 해당 지역 내 전업 규모 가금농장 16곳에 이동제한 명령을 내렸다.
긴급 전화예찰과 정밀검사를 통해 농장별 이상 여부를 점검한 결과 현재까지 특이사항은 없는 것으로 확인됐다.
방역대 내 농가는 시료 채취일로부터 21일이 지난 오는 27일 이후 임상예찰과 정밀검사에서 음성이 확인되면 이동제한이 해제된다.
제주도는 철새도래지에 축산차량과 관계자의 출입을 차단하고, 광역방제기와 방역차를 총동원해 검출 지점과 철새도래지 주변 도로, 농가 진출입로를 매일 소독하고 있다.
고병원성 AI는 감염력이 매우 강해 짧은 시간 내 대량 폐사를 일으킬 수 있다.
최근 국내에서 확인된 H5N1형 바이러스는 예년에 비해 감염력이 10배 이상 높은 것으로 보고됐다.
지난 10일까지 전국 가금농장에서는 6개 시도에서 34건, 야생조류에서는 11개 시도에서 24건이 검출됐다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
