대전‧충남 초대 통합단체장 자리 두고 경쟁 치열
대전‧충남 행정통합이 가시화되면서 초대 통합 단체장 후보자들이 표심 잡기에 나서고 있다.
장종태(대전 서구갑) 더불어민주당 의원은 12일 충남도청에서 ‘글로벌 AI 경제특별시 10대 비전’으로 만들기 위한 청사진을 공개하며 충남 지역 민심을 공략했다.
앞서 장종태 의원은 지난달 29일 “대전·충남 통합은 단순한 행정구역 합병이 아니라 국가균형발전 정책의 성패를 가를 시험대”라며 대전충남통합시장 출마를 선언했다.
장 의원은 이날 대덕연구단지와 충남의 제조 인프라를 결합한 초광역 AX 산업 고속도로 구축, 스마트 산업단지 조성(서산‧당진), 국방·우주 AX 클러스터 구축(계룡‧논산), 서산∼영덕 고속도로 건설 등 공약들을 발표했다.
장철민(대전 동구) 민주당 의원도 최근 통합시장 출마를 선언하고 민심 공략에 나섰다.
장 의원은 지난 6일 기자회견을 열고 “‘젊은 대전, 강한 충청’을 슬로건으로 신(新)수도권을 만들겠다”며 출마 포부를 밝혔다. 그는 “이재명 대통령과 바로 통화할 수 있는 힘 있는 시장”이라고 강조하며 ‘0시 축제’ 폐지, 충청권산업투자공사 설립, 보통교부세 1.5배 확충 등의 공약을 제시했다.
허태정 전 대전시장과 양승조 전 충남지사 역시 각각 출마 의지를 내비친 상태다. 이들은 지난해 출판기념회와 북 콘서트를 통해 재도전 의사를 밝힌 뒤 대전과 충남을 오가며 각종 행사에 참가하는 등 표심을 잡기 위한 행보를 보이고 있다.
행정통합을 주도해온 김태흠 충남지사와 이장우 대전시장은 지난달 회동 이후 아직까지 공식 출마 선언은 하지 않고 있다. 당시 김태흠 지사는 회동에 앞서 통합 단체장 출마 여부를 묻는 기자의 질문에 “순수한 취지가 퇴색되면 안된다”며 말을 아꼈다.
한편 행정안전부 ‘범정부 지방행정체제 개편 지원단’은 늦어도 내달까지 특별법 초안을 마련한 뒤 관계부처 협의를 거쳐 정부안을 완성할 계획이다. 민주당 대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회도 오는 3월 중 국회 본회의에서 법안을 처리하겠다는 방침이다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사