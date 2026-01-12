태화복지재단 ‘태화비전 2030’ 비전 선포식 성료

태화복지재단 임직원들이 태화빌딩 지하1층 Great Harmony Hall에서 가진 시무예배에서 '태화비전 2030 : 본부' 비전문와 목표를 나누며 기념사진을 촬영하고 있다. 태화복지재단 제공

한편, 태화복지재단은 1921년 우리나라 최초의 사회복지시설인 ‘태화여자관’에서 시작한 사회복지법인으로, 국내 19개의 사업기관 및 부설 사회복지시설과 캄보디아지부를 운영하며 아동·청소년과 여성, 노인, 장애인 등 지역사회를 대상으로 다양한 사회복지사업을 수행하고 있다.