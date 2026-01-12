에티오피아 참전용사 후손, 화천 도움으로 의대교수 임용
고국 의료수준을 개선하고 싶다는 에티오피아 6.25 전쟁 참전용사 후손의 꿈이 강원도 화천군의 도움에 힘입어 마침내 이뤄졌다.
에덴 윈드워슨(31)씨는 에티이오피아 현지 명성의대에서 올해 1월 내과 교수로 임용됐다.
군은 2015년부터 2020년까지 그녀가 명성의대 6년 과정을 졸업할 동안 참전용사 후손 장학금을 지원했다.
명성의대를 졸업한 그녀는 2025년까지 5년 간의 수련을 거친 끝에 내과 교수 선발을 통과할 수 있었다.
에덴 윈드워슨씨는 화천에 감사한 마음을 전하고자 지난 3일 할아버지가 피흘려 싸웠던 대한민국의 땅을 다시 밟았다.
에덴 윈드워슨씨는 지난 5일 군문화예술회관에서 열린 대학생 일자리 특강을 시작으로 6일 화천이린이도서관, 9일 화천커뮤니티센터에서 화천지역 대학생과 어린이들을 만났다.
이 자리에서 그녀는 참전용사 후손으로 태어나 에티오피아 최고 의대로 손꼽히는 명성의대 교수가 되기까지의 여정을 풀어냈다.
어린이들을 대상으로는 직접 영어 특강까지 진행하며 재능을 나눴다.
또 화천산천어축제장에 마련된 에티오피아 장학사업 홍보관도 방문해 이곳을 찾은 관광객들에게 직접 에티오피아 참전용사들의 이야기를 들려줬다.
화천군 에티오피아 참전용사 장학생이 대학 교수로 임용된 것은 이번이 두 번째다.
화천군 장학생인 이스라엘 피세하씨가 지난 2021년 국내 대학 초빙교수로 임용된 바 있다.
화천군은 2009년부터 대한민국을 위해 6.25 전쟁에 참전한 에티오피아 후손들이 가난을 극복하고, 새로운 희망을 꿈꿀 수 있도록 장학사업을 이어오고 있다.
최문순 화천군수는 “에티오피아 참전용사 후손들이 꿈을 이룰 수 있도록 지원해 나가고 있다”고 말했다.
화천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사