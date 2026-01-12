2024년 ‘6개 안전 분야 사망자’ 전년 대비 1226명 증가…73%가 자살
‘재난 및 안전관리 기본법’에 따라 매년 집계하는 6개 안전 분야 사망자 수가 5% 이상 크게 늘어난 것으로 나타났다. 교통사고 사망자는 줄었지만, 자살자 수가 증가하면서 전체 사망자 수를 끌어 올렸다.
행정안전부는 12일 2024년 재난·안전 통계를 기준으로 ‘2025년 시도 및 시군구별 지역안전지수’를 공표했다. 지역안전지수는 재난 및 안전관리 기본법에 따라 교통사고·화재·범죄·생활안전·자살·감염병 등 6개 분야의 지역별 안전수준을 진단·분석한 지표로 2015년부터 매년 발표하고 있다.
이날 공표된 지표에 따르면 2024년 6개 분야 사망자 수는 2만3112명으로 전년 대비 1226명(5.6%) 증가했다.
교통사고 사망자가 2334명으로 전년 대비 31명(1.3%) 감소했으나, 자살자 수가 894명이나 늘어난 1만4872명으로 집계됐다. 증가한 사망자 수의 72.9%가 자살자다.
이밖에 생활안전(264명↑), 감염병(73명↑), 화재(24명↑), 범죄(2명↑) 분야에서 사망자가 늘었다.
인구 10만명 당 사망자 수를 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균과 비교하면 한국의 범죄·화재·생활안전·교통사고 분야의 안전 역량은 그래도 우수한 수준이다. 그러나 자살과 감염병 분야는 개선이 필요한 상황이다.
OECD 회원국 평균 대비 한국의 분야별 사망자는 범죄 3.8배, 화재 2.0배, 생활안전 1.6배, 교통사고 1.1배 적다. 반면 자살 사망자의 경우 한국이 인구 10만명 당 29.0명으로 OECD 평균 11.2명보다 2.6배 많다. 감염병 사망자는 한국이 2.7명으로 OECD 평균 1.6명을 웃돌았다.
행안부는 안전지수가 낮은 취약지역을 대상으로 위험 요소 분석과 맞춤형 대책 수립 등 컨설팅을 지원할 예정이다.
윤호중 행안부 장관은 “지방정부와 함께 지역안전지수를 관리해 최근 증가하고 있는 자살과 생활안전 사고를 줄여 나가겠다”며 “국민주권정부가 역점적으로 추진하고 있는 안전한 일터 조성을 위해 지역안전지수에 산업재해 분야를 새롭게 도입해 지방정부의 참여와 개선을 독려하겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사