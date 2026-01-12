제주 서부하수처리장 증설 완료… 처리용량 2배 확대
제주 서부지역 하수 처리능력이 대폭 확충됐다.
제주도는 12일 제주시 한경면 판포리 서부하수처리장 증설사업 준공식을 열고 본격 가동에 들어갔다고 밝혔다.
이번 증설로 하루 처리용량은 기존 2만4000㎥에서 4만4000㎥로 2배 가까이 늘었다.
이 사업은 도 광역 하수도정비 기본계획에 따라 2017년부터 추진됐다. 총사업비는 499억원이 투입됐다.
시운전 과정에서 3차례 수질검사를 실시한 결과 방류수 수질은 법정 기준을 크게 밑도는 수준으로 확인됐다.
한편 제주도는 제주하수처리장 현대화사업과 동부하수처리장 증설사업도 추진 중이다.
제주하수처리장 현대화사업은 기존 13만㎥의 처리 용량을 22만㎥으로 늘리는 것으로, 도내 하수발생량의 60%를 처리하게 되는 핵심사업이다. 1단계 사업인 수처리시설을 지난해 10월 완공해 가동 중이며, 현재 전체 공정율은 54%다.
동부하수처리장 증설사업은 하수처리 용량을 1만2000㎥에서 2만4000㎥로 증설하는 공사다. 지난해 2월 제주도가 대법원에서 승소하면서 공사를 재개했다. 내년 4월 시운전, 8월 준공을 목표로 추진되고 있으며 공정율은 72%다.
