“날개 돛으로 선박 운항”… HD현대, 윙세일 바다 위서 실증
HMM 운용 중인 5만t급 탱커선 대상
HD현대의 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 최근 자체 개발한 풍력 보조 추진 장치인 ‘윙세일’ 시제품을 선박에 탑재하고 해상 실증을 본격화했다고 12일 밝혔다. 윙세일은 선박 위에 날개를 설치해 항공기처럼 양력을 만들어내는 풍력 보조 추진 장치다.
윙세일은 HMM이 운용 중인 5만t급 탱커선에서 실증 작업을 진행한다. HD한국조선해양은 육상 실증을 통해 구조적 안전성과 기본성능 검증을 마친 윙세일을 해당 선박에 탑재했다. 최근 시운전을 통해 정상 작동을 확인하고 한국선급(KR)의 검사도 완료했다.
HD한국조선해양이 개발한 윙세일은 높이 30m, 폭 10m의 대형 구조물로 추진력을 극대화하고 운항 편의성을 높인 것이 특징이다. 주 날개 양측에 보조날개를 부착해 풍력 활용 효율을 높였다. 또 기상 악화나 교량 통과시 날개를 접을 수 있는 ‘틸팅’ 기능을 적용해 다양한 해상 환경에 활용할 수 있도록 했다.
HD한국조선해양은 이번 해상 실증을 통해 실제 해상 환경에서 윙세일의 작동 특성을 정밀하게 분석하고, 연비 개선 효과 및 탄소 배출 저감 데이터를 확보할 계획이다. HD한국조선해양 관계자는 “이번 해상 실증을 성공적으로 마무리해 친환경 선박 솔루션 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사