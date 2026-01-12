시사 전체기사

재외동포타운 3단계 조성사업 시공사 선정 본격 추진

입력:2026-01-12 15:19
재외동포타운 3단계 사업 조감도. IGCD 제공

인천글로벌시티(IGCD)는 오는 6월 재외동포타운 3단계 사업 착공을 위한 시공사 선정을 본격 추진한다고 12일 밝혔다.

IGCD는 송도국제도시 11공구 내 Rc1블록에서 추진 중인 재외동포타운 3단계 사업을 위해 관련 인허가 절차를 마무리한 상태다. 현재는 다음 달 말 사업계획승인을 목표로 시공사 선정에 돌입했다.

IGCD가 추진하는 재외동포타운 3단계 사업은 지하 2층에서 25층, 35층, 44층 등으로 구성된 총 14개동 규모다. 총 1700세대로 경관 및 설계특화를 계획 중이다.

입찰 시공사를 위한 적격심사는 이날 이뤄졌다. 적격업체로는 현대건설, GS건설, 현대산업개발, 포스코이앤씨 등 총 4곳이 선정됐다. 다음 달 중순 입찰업체들의 제안서 및 심사를 진행한다. 계약 예정은 다음 달 말, 착공은 오는 6월 예정이다.

IGCD는 입주자들에게 자연과 조화를 이루는 최적의 상품을 공급하고 재외동포 유치 및 정착 촉진을 위한 공간 확보에 노력을 기울일 방침이다.

이와 함께 다음 달부터 3월까지 사전청약을 접수하고, 본격적인 분양은 4월 중 진행한다. 준공 목표는 오는 2030년 1월이다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

김민 기자
사회2부
김민 기자
442
사회2부 인천
