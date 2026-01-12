재외동포타운 3단계 조성사업 시공사 선정 본격 추진

재외동포타운 3단계 사업 조감도. IGCD 제공

입찰 시공사를 위한 적격심사는 이날 이뤄졌다. 적격업체로는 현대건설, GS건설, 현대산업개발, 포스코이앤씨 등 총 4곳이

선정됐다. 다음 달 중순 입찰업체들의 제안서 및 심사를 진행한다. 계약 예정은 다음 달 말, 착공은 오는 6월 예정이다.