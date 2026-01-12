김병기, 윤리심판원 출석…“무고함 밝혀지도록 충실히 답변”
각종 의혹으로 더불어민주당 원내대표직에서 물러난 김병기 의원이 12일 “무고함이 밝혀질 수 있도록 충실히 답변하겠다”고 말했다.
김 의원은 12일 서울 여의도 당사에서 열린 윤리심판원 회의에 출석하면서 기자들이 ‘(자진)탈당은 없냐’고 묻자 이같이 답했다. 소명 자료 여부 등을 묻는 말에는 아무런 답을 하지 않았다.
김 의원은 2020년 총선을 앞두고 공천 헌금을 받았다는 의혹 등이 불거지자 지난달 30일 원내대표직에서 사퇴했다. 이 밖에 차남의 숭실대 편입 개입 의혹, 쿠팡 측과의 고가 식사 논란, 대한항공 호텔 숙박권 수수, 공항 의전 요구 논란, 장남 국가정보원 업무에 보좌진 동원 논란, 지역구 병원 진료 특혜 의혹, 배우자 구의회 업무추진비 사적 유용 등의 의혹도 제기된 상태다.
당 윤리심판원은 회의를 통해 그간 제기된 의혹에 관한 사실관계를 살피고 김 의원의 소명을 들은 뒤 징계 필요성이나 수위 등을 논의하고 있다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
