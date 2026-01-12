부산항에 올해 첫 월드와이드 크루즈 입항… 글로벌 노선 진입
부산항에 올해 처음으로 월드와이드 크루즈선이 입항했다. 부산 크루즈 관광이 동북아 중심 노선을 넘어 글로벌 항로로 확장하는 흐름을 보이고 있다.
부산시는 월드와이드 크루즈선인 ‘아이다디바(AIDAdiva)’호가 12일 오전 8시 부산항에 신규 입항했다고 밝혔다. 아이다디바호는 올해 부산을 찾은 첫 월드와이드 크루즈선이다.
월드와이드 크루즈는 전 세계 주요 항만을 연결해 여러 대륙과 국가를 순회하는 대규모 크루즈 상품으로, 기존 동북아 노선 위주로 형성돼 있던 부산 크루즈 운항 구조의 변화를 보여주는 사례로 평가된다. 이번 입항으로 부산은 세계 일주 크루즈 항로의 주요 기항지로 이름을 올리게 됐다.
아이다디바호는 독일 선사 아이다크루즈의 6만9000t급 선박으로, 승객 2000여명을 태우고 지난해 11월 독일 함부르크항을 출발해 캐나다와 미국, 포르투갈, 일본, 대만 등을 거쳐 133일간 운항 중이다. 부산에 입항한 뒤 같은 날 오후 일본 도쿄로 출항한다.
크루즈 승객은 독일, 오스트리아, 스위스 등 유럽 국적 관광객이 다수다. 이들은 이날 하루 범어사와 해동용궁사, 감천문화마을, 자갈치시장 등 부산 주요 관광지를 둘러볼 예정이다.
부산시는 이날 오전 9시 부산항 북항 크루즈터미널에서 신규 입항을 기념하는 환영 행사를 열었다. 행사에서는 기념패 전달과 전통 공연이 진행됐으며, 보안상 비공개로 진행됐다.
부산시는 지난해 대형 크루즈선 준모항 운영 체계를 안착시키며 국제 크루즈 모항 도시로의 기반을 다진 데 이어, 올해도 모항 기반 조성과 기항지 관광 활성화, 관광객 편의 제공을 중심으로 크루즈 관광 활성화 사업을 이어갈 계획이다. 올해 부산항에는 총 420항차, 90만여명의 크루즈 관광객이 방문할 것으로 전망된다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
