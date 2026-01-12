정선군, 9개 명산 잇는 ‘짜들박길’ 완성
강원도 정선군은 정선읍 일원 9개 명산을 하나로 잇는 순환 숲길 ‘정선 짜들박길’이 완성됐다.
짜들박길은 몹시 경사진 지형을 뜻하는 강원도 사투리 ‘짜들박’에서 이름을 따 만든 길로 총연장 70㎞에 이른다. 비봉산, 민둔산, 병방산, 기우산, 조양산, 철미산, 노치산, 상정바위, 장등산 등 9개 명산의 기존 숲길을 하나로 연결해 만들었다.
짜들박길은 총 3개 코스로 운영된다. 코스마다 정선의 산림 경관과 지형적 특색을 체험할 수 있다. 1코스 짜들박문화길은 정선읍에서 비봉산과 민둔산을 거쳐 병방산군립공원까지 이어지는 16.6km 구간이다. 동선이 완만하고 병방산 스카이워크, 글램핑장 등 관광·체험시설과 연계돼 가족 단위 탐방객이 부담 없이 즐길 수 있다.
2코스 짜들박하늘길은 병방산군립공원에서 풍력발전단지, 천은사와 약천사, 애산산성, 아라리촌으로 이어지는 32.2km 구간이다. 문화유산을 따라 정선의 역사와 아리랑 문화를 함께 느낄 수 있다.
3코스 짜들박숲길은 종합경기장에서 철미산과 노치산, 상정바위, 장등산을 거쳐 정선읍으로 이어지는 21.1km 구간에 조성됐다. 가파른 산세와 깊은 숲길을 따라 걷는 도전적인 코스다. 트레킹과 산행을 즐기는 탐방객에게 다양한 경험을 제공한다.
군은 2024년 2코스 조성을 시작으로 지난해까지 1·3코스를 차례로 완공해 전 구간 개통을 마무리했다. 현재 전 코스에는 안전시설, 휴식 공간 등이 갖춰져 탐방객들이 더욱 안전하고 쾌적하게 숲길을 이용할 수 있도록 운영되고 있다.
짜들박길은 겨울철 안정화 기간을 거쳐 3월부터 정식으로 개방될 예정이다. 군은 개방 전까지 안내 표지판과 휴게시설 등 편의시설을 최종 점검한다.
지형규 산림과장은 12일 “걷기와 치유, 체험이 어우러진 웰니스 관광 콘텐츠를 확충해 체류형 관광 활성화와 지역 경제에 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대한다”고 말했다.
정선=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사