부산 신평 예비군훈련장, 군사시설서 문화체육공간으로
22만㎡ 유휴 군사부지, 시민 공간으로 전환
280억원 투입해 2029년 복합체육시설 준공
서부산 생활체육 확충, 15분도시 거점 조성
40여 년간 군사시설로 활용돼 온 부산 사하구 신평 예비군훈련장 일대가 시민을 위한 복합문화체육공간으로 재탄생한다. 도심 속에 닫혀 있던 군사시설을 시민 일상 공간으로 전환하는 사업으로, 서부산권 생활체육 인프라 확충과 도시 균형발전을 동시에 겨냥한 정책이다.
부산시는 신평 예비군훈련장 일대 22만4250㎡ 부지를 체육·문화·휴식 기능을 갖춘 ‘복합문화체육공간’으로 조성하는 개발 계획안을 마련했다고 12일 밝혔다. 해당 부지는 2022년 국방부의 예비군훈련장 통합·재배치 결정 이후 유휴부지로 남아 있다.
개발은 두 단계로 나눠 진행된다. 1단계로 다목적 체육관 1개 동과 야외 체육시설, 주차장, 광장 등을 포함한 복합문화체육시설을 조성한다. 1단계 사업비는 약 280억원으로 추정된다. 시는 올해 도시계획시설 결정과 기본계획 수립 등 행정절차를 거쳐 내년 실시설계와 토지매입 후 공사에 착수해 2029년 내 준공할 계획이다. 2단계에서는 동측 연접 부지를 중심으로 시민 수요를 반영한 생활체육시설을 추가로 조성할 방침이다.
시는 개발 과정에서 지형이 비교적 높고 경사가 있는 부지 특성을 고려해 자연환경 훼손을 최소화하고 난개발을 방지하는 방향으로 계획을 수립했다. 국방부가 오염토 정화와 재해복구, 기존 시설 철거를 완료한 뒤 부산시가 토지를 매입하는 방식으로 역할을 분담해 사업 실행력을 높이기로 했다.
또 개발 대상지와 인접한 동매산 도시·유아숲체험원과 공간·기능적으로 연계해 체육과 문화, 휴양을 아우르는 복합 활용 모델을 구축할 방침이다. 접근성 개선을 위해 사하구와 협업해 현재 폭 5~6m인 진입도로를 2028년까지 12m로 확장하는 공사도 병행한다.
시는 이번 사업을 단순한 체육시설 조성을 넘어, 도시 안에 장기간 닫혀 있던 군사시설을 시민의 일상 공간으로 전환하는 상징적인 사례로 보고 있다. 앞서 모라동 예비군훈련장 부지가 자연휴양림으로, 동삼동 예비군훈련장 부지가 관광자원으로 활용되는 등 부산 시내 군사시설의 시민 환원 흐름도 이어지고 있다.
박형준 부산시장은 “신평 예비군훈련장 일대는 서부산 주민들이 가까운 생활권에서 체육과 문화, 휴식을 함께 누릴 수 있는 15분도시 핵심 거점으로 자리매김할 것”이라며 “재원 확보와 사업비 절감 등 다각적인 협력 체계를 통해 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사