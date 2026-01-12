‘승마 품띠’ 적극 활용… ‘붉은 말의 해’ 제주 말산업 박차

올해 국비 등 89억 투입

제주시 애월읍의 한 승마장에서 초등학생이 말 타는 법을 배우고 있다. 문정임 기자

도는 또 승마 인구 확대를 위해 공공 여행플랫폼 ‘탐나오’와 연계한 말 테마 승마·숙박 융합 프로그램을 지원해 체류형 관광객 유치를 도모한다. 태권도 품띠제도와 유사한 기승능력 인증제를 적극 활용해 학생 등 승마 인구도 늘려갈 계획이다.