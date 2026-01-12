‘충청 U대회’ 앞두고 美 선수단 관계자 첫 충청 방문

넬스 호킨슨(가운데) 미국 유니버시아드대회 선수단 부단장이 충청 유니버시아드대회 조직위원회 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 2027 충청 유니버시아드대회 조직위원회 제공

참가국 대표단의 사전 방문은 경기장·선수촌 등 핵심 시설과 운영 전반을 확인하고 자국 선수단에게 최적화된 훈련 환경을 조성하기 위한 준비 절차다.

조직위와 호킨슨 부단장은 미국 선수단 전용 호텔 운영을 위한 충청권 내 숙박시설, 선수단 및 관계자 이동 편의, 공동 스폰서십 아이디어, 지역 관광 프로그램 연계 등에 대한 의견을 교환할 예정이다.

호킨슨 부단장은 “조직위가 유기적인 협업 체계를 갖추고 대회를 준비하는 모습이 매우 인상 깊다”며 “충청에서 열릴 유니버시아드대회에 대한 기대가 매우 크다”고 소감을 전했다.

이창섭 조직위 부위원장은 “이번 방문은 대회 준비에 대한 국제적 신뢰를 높이는 계기일 뿐 아니라 참가국 의견을 청취하는 소중한 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 주요 참가국들과 긴밀히 소통해 대회를 성공적으로 개최하겠다”고 말했다.

2027 충청 유니버시아드대회는 내년 8월 1~12일 대전·세종·충북·충남 4개 시·도에서 개최된다. 세계 150여개국 1만5000여명이 참가하며 18개 종목에서 경쟁을 펼친다.