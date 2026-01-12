시사 전체기사

성수동서 ‘발로란트’ 팝업 스토어 운영

입력:2026-01-12 14:37
라이엇 게임즈 제공

서울 성수동에서 발로란트의 새 시즌 시작을 기념하는 팝업 스토어가 운영 중이다.

라이엇 게임즈는 지난 9일부터 오는 18일까지, 매일 오전 10시부터 오후 7시까지 서울 성동구 성수이로18길 6-1에서 ’발로란트 V26 시즌 스타트 오프라인 팝업 스토어를 운영한다고 밝혔다.

이번 행사는 발로란트의 새로운 시즌에 대한 인지도를 높이고 플레이어들과의 접점을 넓히기 위해 기획됐으며, 관람객은 현장에서 OX 퀴즈와 방 탈출, 반응 속도 측정, 퍼즐 미션 등 체험형 스탬프 랠리 미션을 체험할 수 있다.

‘크리에이터 데이’인 17일과 18일에는 인플루언서들이 현장을 방문할 예정이다. 이날 현장을 찾는 관람객들은 인플루언서들과 함께 미션을 수행하거나 특별 이벤트에 참여하며 발로란트의 업데이트 콘텐츠를 경험할 수 있다.

윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr

