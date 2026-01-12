국립새만금수목원 내년 준공 예정…올해 예산 878억원
내년 준공 예정인 국립새만금수목원 조성사업의 2026년도 예산이 878억원으로 확정됐다.
12일 산림청에 따르면 국립새만금수목원은 간척지 151㏊에 지어지는 국내 최초의 해안형 수목원이다.
총사업비는 2115억원이 투입되고 현재 38%의 공정률을 기록 중이다.
2026년 예산 878억원은 지난해 242억원 대비 263.7% 증액된 수치다. 기후위기 대응을 위한 해안형 수목원 조성의 중요성, 내년 준공을 위한 공사비 투입의 필요성 등을 고려해 예산이 책정됐다.
올해는 하수처리시설 설치 등 토목공사, 전시원 식재 등 조경공사, 온실 건축공사 등이 예정돼 있으며 공정률 88% 달성이 목표다.
수목원이 지어지면 연간 28만명 이상의 관람객이 방문하며 1조7000억원의 경제적 파급효과, 1만6000여명의 고용 창출이 발생할 것으로 예상된다.
박영환 산림청 수목원조성사업단장은 “국립새만금수목원이 권역의 대표 명소가 되도록 만들겠다”며 “현장 근로자들의 근로환경과 안전관리를 통해 내년 차질없이 완공하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
