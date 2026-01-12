국립새만금수목원 내년 준공 예정…올해 예산 878억원

국립새만금수목원 건축현장 전경. 산림청 제공

2026년 예산 878억원은 지난해 242억원 대비 263.7% 증액된 수치다. 기후위기 대응을 위한 해안형 수목원 조성의 중요성, 내년 준공을 위한 공사비 투입의 필요성 등을 고려해 예산이 책정됐다.

올해는 하수처리시설 설치 등 토목공사, 전시원 식재 등 조경공사, 온실 건축공사 등이 예정돼 있으며 공정률 88% 달성이 목표다.

박영환 산림청 수목원조성사업단장은 “국립새만금수목원이 권역의 대표 명소가 되도록 만들겠다”며 “현장 근로자들의 근로환경과 안전관리를 통해 내년 차질없이 완공하겠다”고 말했다.