SOOP, 국내·글로벌 플랫폼 통합
SOOP이 국내와 글로벌로 나눠 운영하던 서비스 플랫폼을 통합했다고 12일 밝혔다.
SOOP 측은 이번 서비스 플랫폼 통합을 글로벌 운영 시너지를 높이기 위한 포석으로 설명했다. 통합 플랫폼에서는 글로벌 실시간 소통 기능이 강화된다. SOOP은 한국어, 영어, 중국어(간체·번체), 태국어 등 총 5개 언어를 지원하고 AI 기반 자동 번역 및 자막 기능을 적용해 언어 장벽을 낮출 예정이다.
글로벌 공동 참여형 콘텐츠도 확대한다. 국내외 스트리머 합동 방송과 LCK·LEC·LPL·LCS·CBLOL 등 주요 LoL 리그와 발로란트, PUBG, 철권 등 e스포츠 대회의 다국어 중계를 강화한다. KBO 해외 중계, UMB 월드컵 등 스포츠 콘텐츠도 순차적으로 확대할 예정이다.
스트리머를 대상으로 한 글로벌 지원 체계도 보완한다. 이들은 해외 스트리머의 활동을 체계적으로 지원하고 지역 파트너사 협력을 기반으로 국내 스트리머의 해외 활동 및 합동 콘텐츠 제작 기회도 확대할 계획이라고 밝혔다.
SOOP은 “글로벌 플랫폼 론칭 이후 기술 인프라 고도화, 해외 스트리머·파트너사 협업, 글로벌 콘텐츠 제작 등 다양한 영역을 확장해왔다”면서 “이번 통합은 한국·동남아·대만·북남미 등 주요 지역 커뮤니티를 하나의 플랫폼에서 연결하고 글로벌 운영 시너지를 높이기 위한 전략”이라고 밝혔다.
SOOP 최영우 대표는 “플랫폼 통합은 지역과 언어를 넘어 콘텐츠로 연결되는 새로운 생태계를 만드는 과정”이라며 “하나의 SOOP 안에서 전 세계 유저와 스트리머가 자연스럽게 교류하며 함께 성장할 수 있도록 글로벌 시너지를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사