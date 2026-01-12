광주·전남 행정통합 이어 ‘교육통합’ 도?…“이점이 뭐냐”
시·도교육청, ‘공동발표문’ 채택
교육행정 통합추진단 구성 합의
교육단체 등 '섣부른 통합' 우려
광주·전남 행정통합이 속도를 내고 있는 가운데 시·도교육청을 통합하는 교육행정 통합 논의도 본격화되고 있다. 반면, 지역 교육계는 “교육행정 통합의 이점이 뭐냐”며 섣부른 통합에 대한 우려를 제기하고 있어 진통이 불가피할 전망이다.
이정선 광주시 교육감과 김대중 전남도 교육감은 12일 광주·전남 행정통합에 찬성하고, 협력을 다짐하는 내용의 공동발표문을 채택했다.
시·도교육청은 공동발표문에서 “지역 소멸의 위기를 넘어 미래 사회를 주도하고 국가 균형 발전의 축이 될 광주·전남 행정통합을 적극 찬성하고 긴밀히 협력한다”고 밝혔다.
또 “행정통합 과정에서 헌법 제31조에 명시된 교육의 자주성·전문성·정치적 중립성의 가치가 훼손되지 않도록 교육자치의 보장을 위해 함께 노력하기로 했다”며 “통합 과정에서 교육 현장의 목소리를 반영하며, 지역 발전의 주역인 미래인재 양성을 위해 총력을 다할 것을 다짐한다”고 강조했다.
두 교육청은 통합 논의를 구체화하기 위해 ‘광주·전남 교육행정통합추진단’을 구성해 운영하기로 했다.
특히 교원단체를 중심으로 문제가 제기됐던 광주지역 교원의 도서벽지 근무 가능성에 대해선 두 교육감 모두 특별법에 명기해 기존 교직원들의 인사상 불이익이 없도록 하겠다고 밝혔다. 이 교육감은 “교직원들이 신분·고용불안을 느끼지 않도록 특별법에 반드시 그 대책을 넣어야 한다”며 “새롭게 임용된 교원부터 인사교류를 적용하는 특례조항도 필요하다”고 설명했다.
통합교육감 선출 문제에 대해선 두 교육감은 광주시와 전남도가 추진중인 특별법 제정 과정을 지켜봐야 한다며 말을 아꼈다.
실제로 교육통합이 이뤄질 지는 미지수다. 지역 정치권에서도 교육통합은 너무 섣부른다는 여론이 큰 데다, 지역 교육계 역시 ‘탑다운(Top-Down)’ 방식으로 진행되는 교육통합에 강한 우려를 제기하고 있어 진통이 불가피하기 때문이다.
문정표 광주실천교사모임 대변인은 “현재 추진중인 광주·전남 행정통합은 분명한 이점들이 보이지만, 교육통합에는 어떤 이점이 있는 지 분명하지가 않다”며 “학생과 학교 입장이 전혀 논의되지 않은 상태에서 통합이 빠르게 추진되고 있는 것으로 보여 섣부른 통합에 대한 우려가 크다”고 밝혔다.
이어 “전남 비평준화 지역 학생들이 평준화 지역인 광주 고교에 지원했을 경우의 혼란 등 학교현장에 미칠 영향들이 한 번도 논의된 적 없다”면서 “그 누구도 교육통합에 대해선 비전을 보여주지 못하고 있다”고 지적했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사