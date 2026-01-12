광주·전남 행정통합 이어 ‘교육통합’ 도?…“이점이 뭐냐”

시·도교육청, ‘공동발표문’ 채택

교육행정 통합추진단 구성 합의

교육단체 등 '섣부른 통합' 우려

이정선 광주시 교육감과 김대중 전남도 교육감이 12일 광주시교육청 상황실에서 광주·전남 행정 통합에 찬성하고 협력을 다짐하는 공동발표문을 채택한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 광주시교육청 제공

지역 교육계 역시 ‘탑다운(Top-Down)’ 방식으로 진행되는 교육통합에 강한 우려를 제기하고 있어 진통이 불가피하기 때문이다.