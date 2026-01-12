시사 전체기사

세종시 초등 예비소집 응소율 95%…미응소자 전원 소재 확인

입력:2026-01-12 14:03
공유하기
글자 크기 조정

세종시교육청이 취학 예정 아동을 대상으로 2026학년도 초등학교 예비소집을 실시한 결과 응소율 95.1%를 기록한 것으로 나타났다. 미응소 아동들의 소재는 모두 확인됐다.

12일 시교육청에 따르면 올해 취학 대상 아동은 2019년 출생한 적령 아동, 조기입학을 신청한 2020년생 아동 등 4204명이다. 지난해 4438명 대비 234명 감소한 수치다.

4204명 가운데 응소 인원은 3998명이었으며 미응소 아동은 206명이었다.

예비소집에 불참한 아동은 각 학교에서 유선 연락 및 가정방문 등을 통해 소재를 파악했다. 그 결과 유예 45명, 면제 132명, 입학 연기 3명, 기타 사유 26명 등으로 소재가 확인되지 않은 아동은 없는 것으로 파악됐다.

출산율 저하 및 인구 이동에 따른 학령인구 감소로 입학 예정자가 10명 이하인 초등학교는 9개교로 집계됐다. 이들 9개 학교의 입학 예정자 수는 1~7명이었다.

정영권 세종시교육청 재무행정과장은 “예비소집에 응하지 않은 아동은 읍·면·동 주민센터와 경찰서 등 유관기관과 긴밀히 협력해 소재를 지속적으로 확인하겠다”며 “모든 아동이 안전하게 교육받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
성남시, 대장동 가압류계좌 확인해보니 ‘깡통 계좌’
‘케데헌’ 골든, 미국 골든글로브 주제가상 수상
‘흑백요리사’ 안성재 한끼 120만원?…‘모수’ 식사권 사기 기승
아들도 딸도 늙어버렸다… 군청 통합돌봄이 아들·딸 노릇
“역대 최대”…1인당 평균 가계대출 ‘9700만원’ 넘었다
이재용 장남 이지호 소위, 해군 5전단 통역장교 배치
요즘 난리난 ‘두쫀쿠’ 열풍… 간식이 아니라 콘텐츠다!
“반도체 땡큐”… 국민연금 주식 평가액 70조 급증
국민일보 신문구독