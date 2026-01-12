세종시 초등 예비소집 응소율 95%…미응소자 전원 소재 확인

4204명 가운데 응소 인원은 3998명이었으며 미응소 아동은 206명이었다.

세종시교육청이 취학 예정 아동을 대상으로 2026학년도 초등학교 예비소집을 실시한 결과 응소율 95.1%를 기록한 것으로 나타났다. 미응소 아동들의 소재는 모두 확인됐다.12일 시교육청에 따르면 올해 취학 대상 아동은 2019년 출생한 적령 아동, 조기입학을 신청한 2020년생 아동 등 4204명이다. 지난해 4438명 대비 234명 감소한 수치다.예비소집에 불참한 아동은 각 학교에서 유선 연락 및 가정방문 등을 통해 소재를 파악했다. 그 결과 유예 45명, 면제 132명, 입학 연기 3명, 기타 사유 26명 등으로 소재가 확인되지 않은 아동은 없는 것으로 파악됐다.출산율 저하 및 인구 이동에 따른 학령인구 감소로 입학 예정자가 10명 이하인 초등학교는 9개교로 집계됐다. 이들 9개 학교의 입학 예정자 수는 1~7명이었다.정영권 세종시교육청 재무행정과장은 “예비소집에 응하지 않은 아동은 읍·면·동 주민센터와 경찰서 등 유관기관과 긴밀히 협력해 소재를 지속적으로 확인하겠다”며 “모든 아동이 안전하게 교육받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지