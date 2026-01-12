쿠팡 로저스, 경찰 소환 불응…“정보유출 3천건 훨씬 넘어”

해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 지난달 31일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

로저스 대표에 대한 출국 정지도 검토 중이다.